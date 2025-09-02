Otkrivamo: Možete li smršaviti ako hodate svaki dan 1 sat?

Hodanje je najprirodniji oblik kretanja i mnogima pristupačan oblik vježbanja koji ne zahtijeva skupu opremu niti članstvo u teretani. Iako se često podcjenjuje, hodanje – posebno u trajanju od sat vremena dnevno – može imati značajan uticaj na smanjenje tjelesne mase i poboljšanje opšteg zdravlja.

Koliko kalorija se troši hodanjem?

Količina kalorija koju trošimo hodanjem zavisi od naše tjelesne težine, brzine hodanja i terena po kojem se krećemo. U prosjeku, osoba teška oko 70 kilograma sagorijeće između 200 i 300 kalorija tokom jednog sata hodanja umjerenim tempom. Kod težih osoba ta brojka može biti i veća. Ako svakodnevno hodate sat vremena i pazite na ishranu, moguće je sagorjeti oko 1 kilogram masti svakih 2 do 3 sedmice.

Kalorijski deficit je ključ mršavljenja

Gubitak kilograma svodi se na jednostavan princip – potrošiti više kalorija nego što unesemo. Sat vremena hodanja dnevno može pomoći stvoriti tzv. kalorijski deficit, posebno ako se kombinuje s pravilnom, umjerenom ishranom. Hodanje je efikasan način za sagorijevanje kalorija, a da se pri tome ne opterećuju zglobovi kao kod intenzivnijih treninga.

Topi li hodanje salo sa stomaka?

Hodanje, posebno kada je redovno i duže traje, pomaže u sagorijevanju masnih naslaga, uključujući i one u području stomaka. Iako ne možemo ciljano topiti mast s određenih dijelova tijela, hodanje pomaže u ukupnom smanjenju tjelesne masnoće, a dosljedna aktivnost najčešće rezultira vidljivim razlikama upravo u središnjem dijelu tijela.

Mentalne i emocionalne koristi

Hodanje nije korisno samo za fizičko zdravlje, već i za mentalnu stabilnost. Redovno kretanje potiče lučenje hormona sreće poput serotonina i endorfina, koji pomažu u borbi protiv stresa, depresije i anksioznosti. Hodanje također poboljšava koncentraciju, san i opšte raspoloženje, što dodatno utiče na motivaciju za nastavak zdravog načina života.

Pomaže li hodanje u održavanju težine?

Osobe koje su uspješno izgubile višak kilograma često imaju problema s održavanjem postignute težine. Istraživanja pokazuju da je hodanje jedna od najčešćih aktivnosti među onima koji dugoročno uspijevaju zadržati nižu tjelesnu masu. Hodanje potiče stalno kretanje bez većeg napora, što ga čini održivim za dugoročnu rutinu.

Zdravstvene prednosti hodanja

Osim mršavljenja, svakodnevno hodanje donosi brojne dobrobiti za zdravlje:

Poboljšava rad srca i krvnih sudova

Snižava krvni pritisak i nivo lošeg holesterola

Poboljšava osjetljivost na insulin i reguliše šećer u krvi

Jača kosti i mišiće

Povećava izdržljivost i smanjuje rizik od povreda

Poboljšava probavu i rad crijeva

Kako povećati efikasnost hodanja?

Ako želite dodatno ubrzati proces mršavljenja, možete:

Hodati bržim tempom, dodajući povremene intervale ubrzanja

Birati rute s uzbrdicama ili stepenicama, što povećava intenzitet

Koristiti štapove za nordijsko hodanje, čime aktivirate i gornji dio tijela

Nositi ruksak ili lagano opterećenje, uz oprez da ne dođe do povrede

Hodati neposredno nakon obroka, što potiče probavu i stabilizuje šećer u krvi

Za koga je hodanje idealno?

Hodanje je aktivnost pogodna za sve dobne skupine i nivoe kondicije. Posebno je korisno za početnike, osobe s viškom kilograma, trudnice, starije osobe i sve koji žele aktivnost s minimalnim rizikom od povreda. Ono je također odličan „prvi korak“ prema intenzivnijem vježbanju.

Hodanje sat vremena dnevno zaista može dovesti do gubitka kilograma – ali pod uslovom da se održava konzistentnost i prati ishrana.

U kombinaciji s malim promjenama u životnom stilu, hodanje donosi niz koristi za fizičko i mentalno zdravlje. To je jednostavan, prirodan i održiv oblik vježbe koji, uz strpljenje i upornost, može dati vrlo konkretne rezultatem prenosi 24sata.hr.

