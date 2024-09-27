Poznata astrologinja otkriva: Tri znaka će u prosincu/decembru 2025. konačno zablistati!

Ova tri horoskopska znaka bit će u vrhuncu sreće u prosincu/decembru 2025., tvrdi Tamara Globa!

Poznata ruska astrologinja Tamara Globa izdvojila je tri horoskopska znaka koji bi tijekom prosinca/decembra 2025. mogli dosegnuti vrhunac osobne sreće i životnog zadovoljstva. Prema njezinim riječima, ovaj mjesec nosi snažnu, harmoničnu i povoljnu energiju, a raspored planeta krajem godine otvara prostor za ostvarenje velikih želja, unutrašnju ravnotežu, ljubavne pomake i financijsku stabilnost.

Globa ističe da prosinac/decembar 2025. neće biti tek kalendarski završetak godine, nego i razdoblje u kojem se osjećaju rezultati dugotrajnog truda. Za tri znaka ovaj mjesec predstavljat će prijelomni trenutak u kojem se kozmos ponaša doslovno kao saveznik.

Bik

Bikovi će prvi osjetiti promjenu atmosfere. Nakon napetog i energetski zahtjevnog jesenskog razdoblja, prosinac/decembar donosi osjećaj rasterećenja i vraćanja ravnoteže.

Karijera i posao

U poslovnom smislu, pred njima je stabilniji ritam i više povjerenja od strane nadređenih. Postoje izgledne šanse da Bikovi dobiju novu poziciju, dodatne odgovornosti ili ponudu koja bi mogla biti važan korak naprijed. Globa naglašava da trud uložen mjesecima unazad sada daje konkretan rezultat.

Financije

Očekuje se poboljšanje financijske situacije. Neki Bikovi bi mogli dobiti dodatne prihode, bonuse ili neočekivane prilike koje će povećati osjećaj sigurnosti. Investicije, štednja ili važnije kupovine u ovom razdoblju donijet će dugotrajan efekt.

Privatni i emocionalni život

Na planu emocija Bikovi ulaze u mirnije i dublje razdoblje. Komunikacija u odnosima bit će nježnija i iskrenija, a povjerenje jače nego tijekom jeseni. Važno je dopustiti situacijama da se prirodno razvijaju – kako Globa naglašava, sudbina je već učinila svoje.

Preporuka za prosinac/decembar: priznati vlastiti trud, usporiti tempo, uživati u postignutom i njegovati zahvalnost.

Lav

Treći znak kojem se, prema Globi, otvaraju vrlo snažne kozmičke prilike jest Lav. Prosinac/decembar 2025. donosi im val samopouzdanja i prepoznatljivosti.

Poslovna postignuća

Lavovi bi mogli ući u nove projekte, potpisati ugovore koji su dugo čekali realizaciju ili dobiti potvrdu svog talenta. Njihova prisutnost i trud bit će vidljiviji nego ranije.

Financijski napredak

Stabilni prihodi i dodatne mogućnosti stvaraju osjećaj sigurnosti. Ako budu mudri u upravljanju novcem, energija prosinca otvara prostor za rast.

Emocionalni i društveni život

Šarm Lava dolazi do izražaja. Odnosi su topliji, privlačnost jača, a romantične veze ispunjenije. Produbljuje se povezanost s partnerom, a slobodni Lavovi imaju pojačane šanse za novu ljubav.

Savjet mjeseca: ne pretjerivati, ostati priseban i održati ravnotežu između posla i osobnog života.

Ribe

Za Ribe je prosinac/decembar mjesec u kojem se sve slaže bez napora. Osjećaj mira i povjerenja u život bit će naglašeniji nego inače.

Posao i ideje

Radni izazovi bit će lakši za savladati, a nove prilike dolazit će spontano. Globa posebno naglašava da će kreativni projekti Riba imati veliku podršku i vanjsko priznanje.

Financijska slika

Mogući su dodatni prihodi, povoljni dogovori ili ugovori koji mijenjaju financijsku perspektivu. Novac u prosincu/decembru dolazi lakše nego inače, a prilike djeluju gotovo neplanirano.

Ljubav i odnosi

Emocije postaju dublje i uzajamne. Mnogi pripadnici znaka bit će spremni otvoriti srce i krenuti u novu vezu, dok oni u stabilnim odnosima imaju šansu obnoviti bliskost.

Duhovni razvoj

Ribe će snažno osjećati intuiciju, unutarnji mir i povezanost s vlastitim emocijama. Ovo je mjesec u kojem trebaju slijediti ono što osjećaju, a ne ono što im drugi nameću.

Savjet mjeseca: vjerovati vlastitom unutarnjem glasu i prepustiti se toku.

