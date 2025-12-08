Koji su benefiti meda i da li je zdrav za sve?

Sirov med sadrži aminokiseline, antioksidante, vitamine, minerale i šećer. Ima visok sadržaj fruktoze, zbog čega je slađi od šećera, ali umjereni glikemijski indeks (GI), skala za klasifikaciju namirnica koje sadrže ugljikohidrate, piše BBC.

Zdravstvene koristi meda zavise od postupka prerade, kao i od kvaliteta cvijetova s kojih pčele sakupljaju nektar.

Sirov med je negrijan, nepasterizovan, nepročišćen, niti na bilo koji način filtriran, i obično sadrži više hranjivih materija koje poboljšavaju zdravlje, a koje mogu da se izgube tokom standardnih metoda prerade.

Med se godinama koristi kao antiseptik. Vjeruje se da ubrzava zarastanje manjih površinskih rana, čireva i opekotina. Pošto se med sastoji uglavnom od glukoze i fruktoze, dva šećera koja vezuju vodu u tijelu, med upija vodu u rani i tako je isušuje i usporava razmnožavanje bakterija i gljivica.

Med, posebno tamnije boje, bogat je izvor hemijskih jedinjenja kao što su flavonoidi. Ustanovljeno je da flavonoidi imaju antibakterijska, antivirusna, protivupalna, i antialergijska svojstva. Zbog flavonoida, postoje mišljenja da je med zdraviji od šećera i da sadrži antioksidante. Međutim, iako med ima niži GI od saharoze (običnog, stonog šećera), visoko je kaloričan i izaziva rast šećera u krvi, pa ga treba uzimati u umjerenim količinama.

Med ima niži GI od šećera, što znači da nivo šećera u krvi ne podiže toliko brzo kao običan šećer. Med je slađi od šećera, te je organizmu potreban u manjim količinama, ali ima nešto više kalorija po kafenoj kašičici, pa je potrebno pažljivo pratiti količinu koja se unosi u organizam.

Ako više volite med od šećera, probajte da pronađete sirov, jer sadrži više vitamina, enzima, antioksidanata, i drugih hranljivih materija od bijelog šećera, i jedite ga u umjerenim količinama. Međutim, treba znati da je količina hranljivih materija koju sirov med daje organizmu zanemarljiva s obzirom na količinu unosa ove namirnice.

Med sadrži šećere, a to su jedinjenja čiji unos ishranom bi trebalo ograničiti, i mada ne stvara probleme većini odraslih, treba ga uzimati u preporučenim količinama. Zamjena običnog šećera medom ne donosi stvarne koristi dijabetičarima i onima koji pokušavaju da kontrolišu nivo šećera u krvi, jer obje namirnice utiču na nivo šećera u krvi.

Također, dojenčad mlađa od 12 mjeseci ne bi trebalo da uzimaju sirov ili industrijski, prerađeni med, jer može da izazove vrstu trovanja hranom koja se zove botulizam.

Iako većina nas može da se sladi medom, nije prihvatljiv za sve. Med nije veganska namirnica, jer se sakupljanje meda smatra štetnim za pčele, koje su naporno radile da ga proizvedu i potreban im je da bi preživjele tokom zimskih mjeseci, prenosi Novi.

