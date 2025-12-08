Nutricionisti: Ovo pojedite prije spavanja ako se često budite tokom noći

Hrana i san usko su povezani; dok nas neke namirnice drže budnima, druge nam pomažu da lakše utonemo u san. Prema nutricionistima, zdjelica svježeg sira s bobičastim voćem gotovo je savršen obrok prije spavanja jer je bogata proteinima i sadrži sastojke koji potiču odmor, piše EatingWell.

Iako ste možda čuli da puretina uspavljuje, isto vrijedi i za svježi sir. “Proteini sadrže triptofan, aminokiselinu koja pomaže u proizvodnji serotonina i melatonina. Serotonin pomaže u regulaciji raspoloženja i može potaknuti opuštanje, dok melatonin tijelu signalizira da je noć i vrijeme za spavanje”, napominje dijetetičarka Lainey Younkin.

Istraživanja su pokazala da su ljudi imali bolju kvalitetu sna, rjeđe su se budili tijekom noći i općenito su bolje spavali nakon konzumacije hrane bogate triptofanom. Ovu aminokiselinu možete pronaći u peradi, mliječnim proizvodima, jajima i sjemenkama. Ako niste ljubitelj svježeg sira, odlična zamjena je obični grčki jogurt.

Podržava stabilan šećer u krvi

Zdjelica svježeg sira s bobičastim voćem uravnotežena je mješavina proteina i ugljikohidrata, uz dodatak zdravih masti iz oraha. Jednostavni ugljikohidrati sami po sebi mogu naglo podići razinu šećera u krvi, ali njihovo kombiniranje s proteinima pomaže usporiti probavu. “Birajte namirnice koje sadrže mješavinu proteina, vlakana i masti za održavanje stabilne razine šećera u krvi. Istraživanja sugeriraju povezanost između visoke razine šećera u krvi i loše kvalitete sna”, kaže nutricionistica Sarah Anzlovar.

Bez dodanog šećera

Ponekad osjetimo želju za slatkim prije spavanja. Iako slatka poslastica povremeno može biti dio zdrave prehrane, previše šećera nije dobro ni za san ni za cjelokupno zdravlje. Studije su otkrile da su šećer i rafinirani ugljikohidrati, poput bijele riže i kruha, povezani s češćim buđenjima tijekom noći. S druge strane, vlakna iz voća, povrća, cjelovitih žitarica i graha povezana su s dubljim, regenerativnim snom.

Younkin dodaje: “Bobičasto voće bogato je vlaknima i siromašno šećerom, što ga čini dobrim izborom za međuobrok prije spavanja ako žudite za voćem ili nečim slatkim.” Ovaj recept prirodno je sladak zahvaljujući bobičastom voću, a ako odaberete višnje, unijet ćete i malu dozu prirodnog melatonina, koji može dodatno pomoći kod spavanja.

Savršena veličina obroka

Kada birate međuobrok, on bi trebao biti upravo to – međuobrok, a to posebno vrijedi neposredno prije spavanja. “Izbjegavajte jesti previše hrane neposredno prije spavanja. Obilno jelo može povećati refluks, što može poremetiti san”, kaže Anzlovar. Konzumiranje velikih obroka prije spavanja može pogoršati simptome refluksa i uzrokovati buđenje.

Čak i ako nemate problema s refluksom, važno je ne jesti previše. Probavni sustav podiže tjelesnu temperaturu dok radi, a za kvalitetan san tijelo se treba ohladiti. Pokušajte završiti s jelom otprilike jedan do dva sata prije odlaska u krevet.

