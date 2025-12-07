TURSKA gradi „drugu geografiju“ u SOMALIJI i mijenja ravnotežu u Crvenom moru?

Pod izgovorom razvoja, Ankara je preuzela ključne sisteme – vojsku, aerodrom, luku, bolnicu i banku. Time dobija obalu, političku kontrolu i prostor za vojne projekte daleko od nadzora NATO-a. Somalija zauzvrat dobija zaštitu i infrastrukturu, ali gubi dio suvereniteta, prenosi israelhayom.

Autor Shay Gal tvrdi da Turska u Somaliji razvija “drugu geografiju” – prostor za testiranje raketa i možda budućih nuklearnih kapaciteta, slično kao u Libiji. To mijenja ravnotežu moći u Crvenom moru i stvara nove rizike, posebno jer se turski i iranski utjecaj indirektno prepliću kroz situaciju u Jemenu i kod Hutija.

Izrael pažljivo prati ove procese, jer je udaljenost od Somalije slična onoj prema Jemenu ili Iranu – što znači da je područje u njegovom operativnom dometu.

Nasuprot Somaliji, Somaliland se ističe kao stabilniji, demokratski i funkcionalniji entitet koji međunarodna zajednica i mnoge države već tretiraju kao de facto državu. UAE i drugi ulažu u luku Berbera, a tamo se nalaze i sistemi ranog upozorenja izraelskog porijekla (kroz treće države).

Dok Somalija produbljuje zavisnost od Turske, Somaliland ostaje jedini stabilan dio obale koji nije dio tuđih geopolitičkih projekata. Autor poziva da se to prepozna prije nego što stanje postane nepromjenjivo.

