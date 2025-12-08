Objavljeno za koliko će rasti penzije u januaru: Evo koliko će iznositi najniža penzija

Riječ je o redovnom usklađivanju penzija koje se odnosi na oko 294.000 korisnika u Republici Srpskoj, pojasnio je Milić.

Koliko iznosi povećanje u praksi

Ako se uzme za primjer minimalna penzija od 330 KM, povećanje od 6,25 posto iznosi oko 20,6 KM, što znači da će najniža penzija od januara iznositi 350,6 KM.

Najniža penzija za staž od 40 i više godina, koja je u oktobru iznosila 656,55 KM, biće veća za oko 41 marku, odnosno iznosiće približno 697 KM.

Za puni staž osiguranja od 40 godina, prosječna penzija za oktobar iznosila je 981 KM. Nakon povećanja, od januara će dostići oko 1.042 KM, navodi ATV.

Isplata novembarskih i decembarskih penzija

Penzije za novembar biće isplaćene u ponedjeljak, 8. decembra, u ukupnom iznosu od 168 miliona KM.

Krajem mjeseca planirana je isplata decembarske penzije, kako bi najstariji građani na vrijeme primili svoja primanja pred praznike, saopćilo je Ministarstvo finansija RS.

Usklađivanje i planovi za 2026.

Vlada Republike Srpske početkom 2026. godine ponovo će, prateći makroekonomska kretanja, izvršiti redovno usklađivanje penzija.

Redovno povećanje sprovedeno je i početkom ove godine, uz dodatno povećanje avgustovske penzije. Na godišnjem nivou za isplatu penzija izdvoji se oko dvije milijarde KM.

Prema podacima Fonda PIO, starosne penzije čine 64,23 posto ukupnih isplata, porodične 23,83 posto, invalidske 11,89 posto, dok ostala prava čine svega 0,05 posto.

Stav Udruženja penzionera

Predsjednik Udruženja penzionera RS Ratko Trifunović izjavio je da bi, prema zakonskom modelu usklađivanja, penzije u 2026. trebalo da se povećaju za više od 6,5 posto, u skladu s rastom prosječne plate i potrošačkih cijena.

Tačan procenat biće poznat nakon što Republički zavod za statistiku objavi podatke o kretanju plata i cijena do kraja ove godine.

Trifunović je dodao da se Udruženje nada i vanrednom povećanju penzija tokom 2026. godine, kao i nastavku finansiranja banjske rehabilitacije za oko 6.000 penzionera. Vlada RS podržaće i tradicionalno penzionersko prvenstvo u šahu, koje se organizuje svake godine, prenosi Novi.

