U ovom dijelu BiH lani razvelo se 868 parova: Najkraći brak trajao svega 51 dan

To su pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, a ubjedljivo najviše brakova okončano je u Banjoj Luci, njih 158.

Po broju razvoda slijede Bijeljina sa 107, Prijedor sa 96, potom Teslić sa 38 i Zvornik sa 36 okončanih bračnih zajednica.

Statistika otkriva i da su 33 braka trajala kraće od jedne godine, dok je čak 328 zajednica okončano uprkos tome što su supružnici zajedno proveli više od 15 godina, piše Srpskainfo.

Kada je riječ o periodu u kojem se brakovi najčešće raspadaju, podaci pokazuju da se najveći broj razvoda događa između pete i devete godine braka.

Ipak, bilježe se i slučajevi u kojima se partneri razilaze nakon više od 50 godina zajedničkog života.

Prosječno trajanje braka prije razvoda u RS iznosilo je 13,4 godine.

Od ukupnog broja okončanih brakova:

u prvoj do četvrtoj godini braka razvelo se 21,4% parova,

između pete i devete godine razvelo se 22,2%,

u prvoj godini braka razvelo se 3,7%,

dok je 16,5% brakova okončano nakon 25 ili više godina.

Kada je riječ o starosnoj dobi, prosječan muž u trenutku razvoda imao je 44,4 godine, a supruga 40,3 godine.

Većina razvedenih brakova, oko 53%, nije imala izdržavanu djecu, dok je:

sa jednim djetetom okončano 23,8% brakova,

a sa dvoje ili više djece 23,2%.

Prema ovim podacima, u RS je na 1.000 sklopljenih brakova razvedeno 170,3, prenosi Radiosarajevo.

