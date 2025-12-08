Sladić otkrio do kada nema “prave zime”

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u narednim danima očekuje nas postepeni porast temperatura zraka.

BH. meteorolog Nedim Sladić poručio je da se istinska zimska atmosfera ne može očekivati prije sredine decembra.

Kako je naveo, “prava zima” kasni i najmanje do polovine mjeseca ne možemo računati na tipično hladne uslove.

“O vremenu nema ništa previše da se kaže. Prave zime nema do polovine decembra. I to najmanje”, naveo je Sladić.

U utorak će veći dio zemlje imati pretežno sunčano vrijeme, dok će se na sjeveru Bosne te u kotlinama centralnih i istočnih krajeva u jutarnjim satima zadržavati magla i niska oblačnost. Vjetar će biti slab i promjenljiv. Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 4°C, a na jugu do 8°C. Dnevne vrijednosti uglavnom između 6 i 12°C, na jugu do 16°C.

U srijedu slična situacija – preovladavat će sunčano, uz maglu prije podne u sjevernim i kotlinama centralnih te istočnih područja. Jutarnje temperature ostaju u rasponu od -1 do 4°C, na jugu do 8°C, dok će dnevne biti između 7 i 13°C, na jugu do 16°C.

Četvrtak donosi dugotrajnu nisku oblačnost na sjeveru zemlje, a u ostatku BiH pretežno sunčano. U jutarnjim satima magla je i dalje moguća u kotlinskim dijelovima centralne i istočne Bosne. Puhat će slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog pravca. Temperature slične prethodnim danima: jutarnje od -1 do 4°C, južnije do 8°C, a dnevne između 7 i 12°C, na jugu do 16°C.

Pred kraj sedmice na sjeveru Bosne zadržavat će se niska oblačnost tokom cijelog dana, dok će u ostatku zemlje dominirati sunčano vrijeme. Minimalne temperature ostaju od -1 do 4°C, na jugu do 8°C, a maksimalne od 4 do 9°C, dok će na jugu biti toplije — između 12 i 15°C, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari