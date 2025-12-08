Poznati meteorolog otkrio kada stiže prava zima: Ovaj datum je prekretnica

Najpoznatiji bh. meteorolog Nedim Sladić kratko je poručio — zima još neće pokazati svoje pravo lice.

Prema prognozi FHMZ-a, sutra će u većem dijelu zemlje preovladavati pretežno sunčano vrijeme, dok će magla i niska oblačnost biti prisutne na sjeveru Bosne te u kotlinama centralnih i istočnih područja.

Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 4 stepena, na jugu do 8, a dnevne između 6 i 12, na jugu do 16 stepeni.

Slično vrijeme očekuje se i u srijedu — sunčano, stabilno i relativno toplo za decembar, uz povremenu maglu na sjeveru i u kotlinama. Dnevne temperature dostizat će do 13 stepeni, dok će na jugu biti do 16.

U četvrtak se prognozira dugotrajnija niska oblačnost na sjeveru Bosne, ali će ostatak zemlje i dalje imati pretežno sunčano vrijeme. Temperature će ostati u sličnim okvirima kao prethodnih dana.

Kraj sedmice donosi nešto niže dnevne temperature na sjeveru, gdje će preovladavati oblačno i hladnije vrijeme, dok će na jugu i dalje biti iznadprosječno toplo, s maksimalnim vrijednostima do 15 stepeni.

Meteorolog Nedim Sladić ističe da nema većih promjena na vidiku i da se pravi zimski uslovi mogu očekivati tek u drugoj polovini decembra.

“O vremenu nema šta previše da se kaže. Prave zime nema do polovine decembra. I to najmanje”, poručio je Sladić, prenosi Novi.

Facebook komentari