U pucnjavi u SAD-u ubijeno osmero djece

Vlasti su objavile da je osmero djece ubijeno u obiteljskom sukobu u američkoj saveznoj državi Louisiani.

Pucnjava se dogodila oko 6 sati ujutro u nedjelju u gradu Shreveportu, rekao je šef policije Wayne Smith.

Dodao je da je ukupno deset osoba upucano.

Najmlađa žrtva imala je godinu dana, a najstarija 14, navode dužnosnici. Prema dostupnim informacijama, ranjene su i dvije odrasle osobe.

Dužnosnici su rekli da još prikupljaju detalje s mjesta zločina, koje se proteže na tri lokacije. Smith je rekao da je osumnjičeni napadač ubijen nakon što je pokušao pobjeći ukraddnim vozilom. Policija nije identificirala napadača ni žrtve, ali je navela da su neka od djece bila u rodbinskom odnosu s preminulim muškarcem.

