Bilino polje večeras će ispratiti najvažnije ime u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali prije posljednjeg pozdrava Edinu Džeki treba odigrati utakmicu s velikim takmičarskim ulogom.026

POSEBNA NOĆ

Džekin posljednji ples na Bilinom polju: BiH se protiv Švedske oprašta od Dijamanta

Bosna i Hercegovina od 20:45 sati dočekuje Švedsku, a uz oproštaj kapitena, Zmajevi imaju priliku preuzeti prvo mjesto u grupi

Bilino polje večeras će ispratiti najvažnije ime u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali prije posljednjeg pozdrava Edinu Džeki treba odigrati utakmicu s velikim takmičarskim ulogom.

U Zenicu stiže Švedska, vodeća reprezentacija grupe nakon dva kola Lige nacija. Zmajevi je mogu prestići pobjedom i tako kapitenov oproštaj pretvoriti u večer dvostrukog slavlja.

Džeko u svoj posljednji reprezentativni nastup ulazi sa 151 odigranom utakmicom i 73 pogotka. Ipak, i kapiten i selektor Sergej Barbarez uoči susreta jasno su poručili da emocije ne smiju potisnuti borbu za bodove.

Pobjeda donosi vrh grupe

Bosna i Hercegovina prethodna dva susreta odigrala je na gostujućim terenima i osvojila četiri boda. Nakon remija bez pogodaka s Poljskom, uslijedila je odlična predstava u Bukureštu i pobjeda nad Rumunijom od 4:2.

Šveđani su protiv istih protivnika igrali kod kuće i ostvarili maksimalan učinak. Rumuniju su savladali sa 2:1, a Poljsku sa 3:1.

Razlika između večerašnjih rivala zato iznosi samo dva boda. Trijumf bi Zmajeve odveo na prvo mjesto i dodatno potvrdio napredak koji su pokazali na početku takmičenja.

Džeko je jučer priznao da mu se emocije pojačavaju kako se utakmica približava, ali je povukao jasnu granicu između oproštaja i onoga što ekipa mora uraditi na terenu.

– Prije i poslije utakmice će biti teško sakriti emocije, ali kada krene meč, neće više biti razmišljanja o bilo čemu osim utakmice, jer ovo nije revijalna utakmica. U tih 90 minuta glave će biti na pravom mjestu – poručio je kapiten.

Barbarez ima sve igrače na raspolaganju

Dobra vijest za selektora jeste zdravstveno stanje ekipe. Svih 26 reprezentativaca spremno je za susret, a Barbarez je najavio da neće biti kalkulacija.

Objasnio je i da različita izdanja protiv Poljske i Rumunije nisu posljedica odustajanja od osnovne ideje. Želi posjed koji donosi prilike, uz korištenje karakteristika igrača poput Ermina Mahmića i Armina Gigovića, opasnih ulascima iz drugog plana.

Za motivaciju pred večerašnji susret, smatra selektor, neće biti potrebno mnogo riječi.

– Bit će dovoljno da Edin sjedi u svlačionici. Bit će naravno tehničkih stvari, ali motivacije sigurno neće nedostajati – rekao je Barbarez.

Upozorio je, međutim, da problemi u protivničkom sastavu ne znače lakši posao.

– Reprezentacija je to koja ima širinu i može kompenzirati. Isto sam govorio i za Rumuniju, nije bitno ko fali – istakao je selektor.

Poter poštuje Zmajeve, ali želi pobjedu

Švedska u Zenicu dolazi značajno oslabljena. Među odsutnima su Aleksander Isak (Alexander Isak) i Hjalmar Ekdal, dok su zbog bolesti otpali Benjamin Njigren (Benjamin Nygren), Jasin Ajari (Yasin Ayari), Gustav Lagerbjelke (Gustaf Lagerbielke), Eliot Straud (Elliot Stroud) i Patrik Volemark (Patrik Wålemark).

Selektor Grejem Poter (Graham Potter) morao je naknadno pozivati zamjene, a upozorio je da od igrača koji se priključuju neposredno pred utakmicu nije realno odmah očekivati maksimalan doprinos,piše Avaz

Ipak, izostanci nisu promijenili njegove ambicije.

– Ne kažem da ne možemo pobijediti jer možemo, ali imamo respekt prema protivniku. Ići ćemo na pobjedu i vidjet ćemo šta će biti – rekao je Poter na jučerašnjoj konferenciji.

Posebno je pohvalio Džekinu dugovječnost, karakter i profesionalizam, a potom uz osmijeh otkrio želju gostiju.

– Čast nam je što smo dio svega toga sutra, ali nadamo se da ćemo vam malo pokvariti raspoloženje i pobijediti vas – poručio je švedski selektor.

BiH i Švedska do sada su se sastale samo jednom. U prijateljskom susretu 2010. godine Šveđani su slavili sa 4:2.

Večerašnji duel na Bilinom polju počinje u 20:45 sati, a sve najzanimljivije detalje pratite na portalu “Avaz”. Navijači su pozvani da ostanu na tribinama i nakon posljednjeg zvižduka, kada je planirana zvanična ceremonija Džekinog oproštaja.

Facebook komentari