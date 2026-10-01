Nakon prijetnji zbog dresova BiH: Djevojčicama iz Srebrenice osiguran odlazak na utakmicu

Posjeta je uslijedila nakon informacija da je učenicama u Srebrenici, koje su u školu došle u dresovima reprezentacije Bosne iHercegovina uoči utakmice protiv Rumunije, zaprijećeno smanjenjem vladanja.

Djevojčicama će biti osiguran i odlazak na utakmicu Bosne i Hercegovine protiv Švedske, koja se igra u Zenici u petak, 2. oktobra. Na utakmicu će ići u pratnji roditelja.

„Nisam želio da na ovo odgovorimo samo riječima. Željeli smo djeci pokazati šta predstavljaju dres naše reprezentacije i grb koji nose. Zato sam danas ovdje da srebreničkim školarcima poklonim dresove kojesu potpisali naši Zmajevi“, kazao je Dizdar.Poručio je da simboli države ne smiju biti razlog za pritisak na djecu.

„Zastava i grb Bosne i Hercegovine nisu provokacija. Dres Zmajeva nije simbol podjele. Kada dijete obuče dres svoje reprezentacije, ono nikoga ne vrijeđa. Pokazuje da navija za svoju reprezentaciju i da voli svoju domovinu“, rekao je Dizdar.

„Srebrenica je Bosna i Hercegovina. Djeca koja ovdje odrastaju moraju imati pravo da to osjećanje pripadnosti pokažu bez straha. Ne smijemo doći u situaciju da se dijete pita smije li obući dres reprezentacije svoje države ili pokazati njenu zastavu.“Dizdar je zahvalio reprezentativcima i stručnom štabu Zmajeva na podršci realizaciji ove ideje.

Posebno se zahvalio Emiru Spahiću, direktoru fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, na ličnom angažmanu i koordiniranju.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica nastavit će, dodao je, podržavati djecu, mlade i povratničke zajednice. U okviru programa besplatne pravne pomoći povratnicima, Ministarstvo će pružiti podršku roditeljima i djeci u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava.Našoj djeci dugujemo školu u kojoj će moći učiti bez pritiska i društvo u kojem neće morati objašnjavati zašto vole svoju zemlju. Kada postoji sumnja da su prava djece ugrožena, na institucijama je da reaguju i osiguraju njihovu zaštitu“, kazao je Dizdar,pišu Vijesti

Dizdar je na kraju poručio da djeca u Srebrenici nisu sama.

„Uz vas su vaši Zmajevi i vaša Bosna iHercegovina. Idemo zajedno uz Zmajeve, od Save do mora, od Une do Drine“, poručio je Dizdar ipoželio reprezentaciji sreću u predstojećoj utakmici.

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