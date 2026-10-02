Liječnica koja je u Tomislavgradu dobila otkaz zbog veličanja Ratka Mladića pronašla novi posao

Liječnica Jelena Jović, koja je krajem kolovoza dobila otkaz u Domu zdravlja Tomislavgrad nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju Ratka Mladića uz poruku zahvale, nije dugo bila bez posla. U četvrtak je zasnovala radni odnos u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjoj Luci, a ta je ustanova njezino zapošljavanje i javno objavilaDanas je dr. Jelena Jović zasnovala radni odnos u UKC-u Republike Srpske, nakon što joj je pod okolnostima koje su izazvale pozornost javnosti prestao radni odnos u Domu zdravlja u Tomislavgradu“, objavili su iz UKC-a Republike Srpske, prenosi portal Jabuka.tv.

Njezino zapošljavanje objavljeno je na dan obilježavanja osme godišnjice Urgentnog centra UKC-a Republike Srpske.

Otkaz dobila nakon objave o Mladiću

Jović se našla u središtu pozornosti nakon što je na društvenim mrežama, povodom vijesti o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, objavila njegovu fotografiju uz poruku zahvale.



Objava liječnice izazvala je brojne reakcije, a kritike su bile usmjerene i prema Domu zdravlja Tomislavgrad, u kojem je tada radila.

Od ustanove se tražilo da utvrdi je li liječnica doista autorica objave te hoće li zbog nje snositi posljedice.

Dom zdravlja slučaj prijavio policiji

Portal Jabuka.tv tada je kontaktirao ravnateljicu Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanku Živković, koja je potvrdila da je nakon provedenog postupka utvrđeno da iza sporne objave stoji njihova liječnica.

Dom zdravlja potom je slučaj prijavio policiji, a Jović je 28. kolovoza dobila otkaz ugovora o radu.

„U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu“, poručila je tada Živković.

Facebook komentari