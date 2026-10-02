Ponosna Amra i emotivna poruka Edinu: “Uvijek ćemo biti tvoji najveći navijači”

Teško joj je bilo i pronaći prave riječi za kraj nečega što je toliko dugo bilo, kako je poručila Edinu, dio njega, a kroz njega i dio svih nas.”Znamo koliko voliš Bosnu i Hercegovinu i koliko ti je značilo nositi njen dres. Ali znamo i koliko si mu dao — godine, snagu, emociju, odgovornost i srce. Uvijek iznova, bez obzira na pobjede, poraze, kritike ili teške trenutke. Toliko puta si svojim golovima donosio radost ljudima širom Bosne i Hercegovine, ali ono što si im davao bilo je i mnogo više od fudbala. Bio si neko u kome su vidjeli svoju zemlju, za koga su navijali i s kim su vjerovali”, navela je Amra.

Džeko danas, kako nastavlja Amra, zna da je vrijeme.

“Dao si sve što si mogao, i više od toga. Ali znam da će posljednji put ipak zaboljeti. Jer od nečega što toliko voliš ne možeš se tek tako oprostiti”, dodala je.

A njoj možda najljepše od svega jeste što je tu ljubav prenio i na djecu.

“Iako su rođeni i odrastaju van Bosne, naučio si ih da svoju zemlju nosiš u srcu gdje god da si. BiH, njen dres i reprezentacija postali su dio njihovog djetinjstva i naših zajedničkih uspomena. I zato danas nema potrebe za puno riječi.

Samo da znaš da smo bili, da jesmo i da ćemo uvijek biti tvoji najveći navijači. Ponosni na tebe. Zauvijek”, završila je ponosno Amra.

Inače, zeničke ulice su već sada preplavljene navijačima, iako je do početka susreta ostalo još relativno mnogo vremena. Na hiljade njih se već sada nalazi u blizini Bilinog polja odjevenih u dresove najdraže reprezentacije.Naša reporterska ekipa zabilježila je atmosferu sa užarenih zeničkih ulica.

Susret između Bosne i Hercegovine i Švedske starta od 20:45

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