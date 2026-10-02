Haos u Francuskoj ne jenjava: Blokirano više od 560 škola

Pokret, koji je počeo prošle sedmice u pariškoj regiji i brzo se proširio širom zemlje, okupio je učenike završnih razreda srednjih škola koji blokiraju ulaze u zgrade i sukobljavaju se s policijom.

Učenici navode da im je raspored nastave preopterećen, da su uslovi neadekvatni, uključujući pregrijane učionice, te da postoji previše odsutnih nastavnika.

„Cijelu godinu nismo imali nastavnika prirodnih nauka. Nemamo udžbenike“, rekao je Simon, 15-godišnji učenik koji nije želio otkriti prezime, ispred srednje škole Turgot u centralnom Parizu.

„A mi smo još među sretnijima. U predgrađima je situacija još gora.“

Vlada navodi da su zahtjevi učenika opravdani, ali je osudila ono što je opisala kao „urbano nasilje“.

Učenici optužuju policiju za pretjeranu upotrebu sile i izazivanje povreda, navodeći da policija tokom rastjerivanja protesta redovno koristi suzavac.

U Parizu je u petak požar oštetio ulaze u dvije srednje škole – Léonard de Vinci na jugu grada i Gaston-Bachelard na jugoistoku. Vatrogasci su pozvani da ugase požare, izvijestio je fotoreporter AFP-a.„Drže ih kao taoce“

Ministar obrazovanja Édouard Geffray rekao je da su „učenički protesti postali taoci ekstremno nasilnih marginalnih grupa“.

Njegovo ministarstvo saopćilo je nešto poslije podneva da je nastava poremećena u više od 560 srednjih škola, od ukupno 3.700 u zemlji.

Više od 1.000 srednjih škola bilo je pogođeno protestima u četvrtak, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Mnoge srednje škole također su planirale organizirati nastavu na daljinu, posebno u južnom gradu Marseilleu.

Najmanje 65 zaposlenih u školama je povrijeđeno od početka protesta, uključujući 40 direktora srednjih škola, rekao je Geffray za BFMTV.

Povrijeđeno je i oko 170 učenika, dok je više od 100 srednjih škola pretrpjelo „tešku materijalnu štetu“.

„Roditelji moraju jasno reagirati i reći svojoj djeci da ne idu“ na proteste, dodao je.

„Sada je najvažnije osigurati da naša djeca više ne budu na ulicama, jer su tamo u opasnosti.“

Ministar pravde Gérald Darmanin rekao je da je zatražio od tužilaca da roditelje smatraju odgovornima za štetu koju njihova djeca prouzrokuju tokom protesta i da „plate troškove popravke“.

Od početka protesta oko 2.000 osoba privedeno je u policiju, od kojih su „90 posto maloljetnici“, rekao je Darmanin za radio RTL.„Pobijedili smo“

U zapadnom gradu Rennesu napetost je bila vidljiva ispred srednje škole Jean-Macé, gdje su učenici odjeveni u crno i s fantomkama na glavi stajali nedaleko od velikog broja policajaca.

„Što se nas tiče, pobijedili smo – naša škola je jutros zatvorena“, rekla je Lola, 16-godišnja učenica koja također nije željela otkriti prezime.

Osudila je ono što je nazvala policijskim nasiljem.

„To nas samo dodatno ljuti – policija nema pravo da nas udara niti da koristi suzavac“, rekla je,pišu Vijesti

Policija je koristila suzavac ispred srednje škole Kerichen u Brestu na zapadu Francuske, izvijestio je fotoreporter AFP-a.

Protesti su dobili i snažan politički odjek, nešto više od pola godine prije predsjedničkih izbora. Vlada optužuje krajnje lijevu stranku Nepokorena Francuska (LFI), čiji se lider Jean-Luc Mélenchon ponovo kandidira za predsjednika, da stoji iza pokreta.

Međutim, visoki zvaničnik LFI-ja Manuel Bompard optužio je vladu da „upada u teorije zavjere“.

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