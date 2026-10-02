Selektor Švedske pokušao se našaliti pred utakmicu sa BiH, a onda se uozbiljio: To je tužna situacija…

Selektor Švedske Grejem Poter (Graham Potter) pokušao je humorom ublažiti probleme svoje reprezentacije pred utakmicu protiv Bosne i Hercegovine.

Poređenje sa Sitijem

Šveđani su pred duel u Zenici ostali bez velikog broja igrača zbog povreda i bolesti, a Poter je na konferenciji za medije uoči utakmice napravio zanimljivo poređenje s Mančester Sitijem (Manchester City).

– Imamo isto toliko otkaza koliko Mančester Siti ima optužbi, našalio se Poter, aludirajući na veliki broj izostanaka u svojoj reprezentaciji.

Njegova šala odnosila se na situaciju u švedskom taboru, koji je uoči dolaska u Sarajevo ostao bez pet igrača zbog bolesti, dok su prethodno iz različitih razloga otpali i Emil Holm, Aleksander Isak i još nekoliko reprezentativaca.

Švedski selektor potom je ipak uozbiljio ton kada je govorio o slučaju Mančester Sitija.

– To je tužna situacija. Nije dobro ni za fudbal ni za englesku ligu. Zaista je tužno, rekao je Poter.

Šveđani u Zenici bez brojnih igrača

Zbog zdravstvenih problema utakmicu će propustiti Jasin Ajari (Yasin Ayari), Benjamin Nigen (Benjamin Nygren), Gustaf Lagerbijelke (Gustaf Lagerbielke), Eliot Strud (Elliot Stroud) i Patrik Vale mark (Patrik Wålemark).

Švedski savez je zbog toga naknadno pozvao Feliksa Bejma (Felix Beijmo), Samuela Dala (Samuel Dahl), Huga Bolina (Hugo Bolin) i Kena Sema (Ken Sema), dok je ranije priključen i Erik Smit (Eric Smith),piše Avaz

Utakmica Bosne i Hercegovine i Švedske igra se u petak u Zenici od 20:45.

Facebook komentari