Barbarez odabrao 23 igrača za Švedsku, ovoga puta na tribine idu trojica

Zbog povratka Edina Džeke na svoj oproštajni meč, Barbarez je ovoga puta na tribine morao poslati trojicu igrača.

Za utakmicu neće konkurisati Benjamin Tahirović, Ajdin Hasić i Samed Baždar, koji i treću utakmicu zaredom ostaje bez šanse za nastup u ovom reprezentativnom okupljanju.

Edin Džeko će ponovo i posljednji put nositi svoj broj 11, dok je Jovo Lukić za ovaj meč uzeo devetku,pišu Vijesti

Golmani: Martin Zlomislić (28), Salko Hamzić (20),Mladen Jurkas (18)

Odbrana: Sead Kolašinac (33), Nihad Mujakić (28), Nikola Katić (29), Tarik Muharemović (23), Stjepan Radeljić (29), Zinedin Smajlović (22), Arjan Malić (21)

Vezni red: Ivan Šunjić (29), Ivan Bašić (24), Ermin Mahmić (21), Amar Memić (25), Armin Gigović (24), Kerim Alajbegović (19), Esmir Bajraktarević (21), Luka Đurić (23), Nail Omerović (23)

Napad: Ermedin Demirović (28), Jovo Lukić (27), Haris Tabaković (32), Edin Džeko (40)

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