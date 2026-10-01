PAPA test može spasiti život

Redovni ginekološki pregledi ključni su za očuvanje zdravlja žene, a jedan od najvažnijih preventivnih testova upravo je PAPA test. Iako se često spominje, mnoge žene nisu sasvim sigurne čemu ovaj test služi, kada ga treba raditi i šta znače rezultati, piše Stetoskop.info.

PAPA test: Historija i njegov značaj u prevenciji

PAPA test, poznat i kao Papanikolau test, nazvan je po grčkom ljekaru Georgiosu Papanikolaouu, koji je 1928. godine prvi put upotrijebio mikroskopski pregled ćelija s grlića materice za rano otkrivanje promjena.

Od tada do danas, ovaj jednostavan, brz i gotovo bezbolan test postao je osnovni alat u prevenciji karcinoma grlića materice.

Zahvaljujući redovnom provođenju PAPA testa, smrtnost od raka grlića materice značajno je smanjena u zemljama u kojima je skrining organiziran. Uvođenje ovog testa u redovne ginekološke kontrole omogućilo je otkrivanje premalignih i malignih promjena u ranim fazama, kada se mogu liječiti, objašnja dr. Petar Simić.

Kada treba raditi PAPA test?

Osnovna svrha PAPA testa jeste rano otkrivanje abnormalnih ćelija na grliću materice, koje mogu biti posljedica infekcija, upala, hormonskih promjena ili prisustva HPV-a (humanog papiloma virusa). Neke od tih promjena su prolazne i benigne, ali određene promjene, posebno one povezane s visokorizičnim tipovima HPV-a, mogu dovesti do prekanceroznih stanja ili karcinoma grlića materice.

Test se preporučuje ženama koje su seksualno aktivne, počevši od 21. godine, a treba ga raditi jednom godišnje ili prema preporuci ljekara, u zavisnosti od prethodnih rezultata i individualnih faktora rizika.

PAPA test je također važan za praćenje stanja nakon tretmana određenih promjena, kao i kod žena koje imaju ponavljajuće infekcije ili sumnju na HPV.

PAPA test i HPV infekcija

Najčešći uzrok promjena koje PAPA test može otkriti jeste humani papiloma virus (HPV), naročito njegovi visokorizični tipovi, koji su povezani s razvojem prekanceroznih i kancerogenih promjena na grliću materice. HPV se prenosi seksualnim putem i prisutan je kod većine seksualno aktivnih osoba barem jednom tokom života.

Ako PAPA test pokaže sumnjive promjene, ljekar će često preporučiti HPV tipizaciju, kojom se utvrđuje da li je prisutan visokorizični HPV i o kojem je tipu virusa riječ. Kombinacija PAPA testa i HPV testiranja pruža najpouzdaniju osnovu za procjenu rizika i daljnji plan praćenja ili liječenja.

Dobra vijest je da većina HPV infekcija prolazi spontano, bez posljedica. Međutim, kada infekcija perzistira (ostaje u organizmu duže od godinu ili dvije), povećava se rizik od razvoja ozbiljnijih promjena. Zato su redovni pregledi ključni za pravovremeno otkrivanje i sprečavanje bolesti.

Šta pokazuje PAPA test?

PAPA test prikazuje mikroskopski izgled ćelija grlića materice. Uzorak se uzima tokom ginekološkog pregleda tako što se s površine grlića materice lagano sastruže sloj ćelija, koje se zatim analiziraju pod mikroskopom. Ovaj test ne postavlja dijagnozu raka, ali jasno pokazuje da li postoje:

Normalne ćelije (PAPA I i II),

Znakovi upale ili infekcije,

Promjene u ćelijama koje mogu ukazivati na HPV infekciju,

Prekancerozne promjene (displazije različitog stepena) ili

Maligne ćelije (vrlo rijetko, ako se bolest već razvila).

Ako se otkriju sumnjive promjene, ljekar će predložiti dodatne testove – najčešće HPV tipizaciju, kolposkopiju i eventualno biopsiju.

Tumačenje rezultata PAPA testa

Rezultati PAPA testa mogu biti predstavljeni na nekoliko načina, u zavisnosti od laboratorije i zemlje, ali se najčešće koriste sljedeće grupe:

PAPA I – nalaz je potpuno uredan, bez ikakvih promjena.

PAPA II – nalaz pokazuje prisustvo blage upale ili benignih promjena; ne zahtijeva liječenje, ali se obično savjetuje kontrola za 6–12 mjeseci.

PAPA III – otkrivene su sumnjive ćelijske promjene. Mogu biti posljedica infekcije, ali i početnih displazija; preporučuju se dodatni testovi.

PAPA IV i V – ukazuju na teže ćelijske promjene, odnosno tešku displaziju ili sumnju na karcinom; hitno se rade kolposkopija i biopsija.

Važno je znati da abnormalan PAPA test ne znači automatski da žena ima rak. U najvećem broju slučajeva riječ je o početnim promjenama koje se uspješno prate ili liječe ako se otkriju na vrijeme.

Poruka za čitateljice

PAPA test je jednostavna, a izuzetno važna dijagnostička procedura koja ženama može spasiti život. Redovni pregledi i pravovremena reakcija na eventualne promjene predstavljaju osnovu očuvanja reproduktivnog zdravlja.

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