Štap armada i mrkva prosperiteta: Dekodiranje Trumpove strategije za “novi Iran”

U svom govoru o stanju nacije u utorak, Trump je ponudio svoje najistaknutije objašnjenje zašto gomila američku vojnu imovinu oko Irana, rekavši da mu je cilj osigurati da zemlja ne dobije nuklearno oružje. No, nije pružio potpuno objašnjenje svog strateškog cilja prijeteći Teheranu ratom, piše CNN.

„Žele postići dogovor, ali mi nismo čuli te tajne riječi: Nikada nećemo imati nuklearno oružje“, rekao je Trump tijekom relativno kratkog dijela svog govora o Iranu. Ponovno je rekao da preferira diplomaciju.

Iran je, zapravo, jasno izjavio da ne teži nuklearnoj bombi.

Bijela kuća nije jasno definirala svoje ciljeve u smislu konkretnih zahtjeva, crvenih linija ili prekretnice koja bi mogla izazvati niz zračnih napada. Dakle, što Trump traži i što je spreman dati zauzvrat? Kad sam postavio ovo pitanje bivšem kolegi iz američke obavještajne zajednice, on je to rekao izravno: Trump ne traži od Irana da se odrekne bilo čega što trenutno ima, a zauzvrat je spreman dati Iranu gotovo sve što nema.

Čekaj, što?

Razmisli o tome na ovaj način.

Prvo, Trump traži od iranskog režima da ne obnavlja ambiciozni program nuklearnog naoružanja kojem se približavao. Kada su Izrael i SAD prošlog lipnja tvrdili da su uništili ključna mjesta za obogaćivanje urana , iranska vizija programa nuklearnog naoružanja postala je mnogo nedostižnija.

Drugo, američke obavještajne službe već dugo sumnjaju da Iran razvija program interkontinentalnih balističkih projektila (ICBM) koji bi, ako bi se ostvario, predstavljao iransku prijetnju puno većem dosegu od Bliskog istoka. Iranski program ICBM-a osigurao bi platforme za nošenje nuklearnih bojevih glava diljem svijeta, prema procjenama američke obrambene obavještajne agencije. Razvoj tog programa morao bi se zaustaviti.

Treće, Iran godinama putem svog elitnoga Iranskog revolucionarnog gardističkog korpusa (IRGC) regrutira, obučava i opskrbljuje mrežu terorističkih i pobunjeničkih skupina koje naziva “Osovinom otpora”. To uključuje masovnu terorističku mrežu Hezbollaha, teško oštećenu izraelskim napadima i atentatima tijekom sukoba s Hamasom, te Hute u Jemenu. Iran bi se morao obvezati da neće obnoviti tu razorenu mrežu.

Za vrhovnog vođu, naizgled, programi nuklearnog oružja i interkontinentalnih balističkih raketa te sada uništeni posrednički lovci su sve ono što režim trenutno nema. Ako bi Iran pristao ne obnavljati te prijetnje, Trump i njegovi pregovarači gotovo su rekli da bi se ukinule razorne ekonomske sankcije, da bi status Irana kao izopćenika nestao i da bi se prilike za rast pojavile na načine koji bi koristili režimu i iranskom narodu.

Iran tvrdi da ne teži izgradnji nuklearne bombe

Baš u utorak, ministar vanjskih poslova te zemlje izričito je izjavio da Teheran ne teži nuklearnoj bombi.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da je Trump u svom govoru o stanju nacije ponovio “velike laži” o Iranu.

Glasnogovornik Esmaeil Baqaei optužio je Bijelu kuću za provođenje kampanje “dezinformacija” protiv zemlje u izjavi poslanoj X-u u srijedu ujutro.

Mnogi sumnjaju da su Iranci iskreni kada poriču da teže nuklearnom oružju. U prošlosti je Teheran obogaćivao uran do razina koje bi bile samo kratki tehnički korak od proizvodnje materijala za nuklearno oružje.

U konačnici, Trumpova agenda je skrivena na vidiku. Štap je armada ratnih brodova usmjerenih prema Iranu sa svih strana. Mrkva je kako bi mogao izgledati život u novom Iranu.

Ali što je s promjenom režima? Nije li to visoko na popisu? Ne nužno. Pogledajte Nicolása Madura u Venezueli. Predsjednik Trump je smijenio Madura iz ureda izvlačeći ga iz kreveta i bacajući ga u zatvor u Brooklynu . Bio je prepreka. Ali je li to doista promijenilo režim? Madurova potpredsjednica, Delcy Rodríguez, još uvijek je tamo s ostatkom svog kabineta, ispunjenog nekim od istih korumpiranih tvrdokornih pristalica stranke PSUV. Ti Madurovi lojalisti su kapitulirali pred istim američkim zahtjevima koje je Maduro odbio. Sada posluju s američkom naftom i prekidaju vezu s Kubom i Kinom.

U slučaju Irana, bilo da je riječ o vrhovnom vođi koji sklapa ovaj dogovor ili o onome tko bi mogao ostati na nogama nakon što se dim raziđe od potencijalnih vojnih udara, nije jasno ima li Trumpova administracija sklonost odabiru novog režima. Promjena režima ili pokušaj nametanja demokracije taktika je koja je SAD-u donijela neuspjeh uz veliku cijenu blaga i krvi.

Trump je i u svom prvom mandatu (vidi Abrahamov sporazum ) i u svom drugom mandatu (vidi primirje u Izraelu, “Odbor mira”, Saudijci, UAE itd.) bio vrlo usredotočen na sveobuhvatno resetiranje Bliskog istoka. Izgledi da će oslabljenom Iranu s vremenom biti dopušteno da obnovi programe naoružanja i terorističke mreže samo stvaraju ponavljajuću potrebu za više udara. To postaje “Dan mrmota” poput bombardera prikrivenih nevidljivim. Svaki dogovor s Iranom morao bi uključivati ​​proces provjere kako bi se osiguralo da se novac iz živahnijeg gospodarstva ne vrati u financiranje oružja ili terorističkih skupina.

Za Iran, analiza troškova i koristi čini se očitim izbor. Ponovno pridruživanje globalnom gospodarstvu kao igrača čini se očitim, ali to je ono što bi obavještajni analitičar nazvao „zrcalnim slikanjem“. To je zamka pretpostavke da bi vaš protivnik razmišljao o problemu na isti način na koji biste i vi. Iranski režim izgrađen je na revoluciji i odbacivanju vanjskog utjecaja, posebno zapadnog utjecaja. Ajatolasi su bili žestoko neovisni uz veliku cijenu za vlastito gospodarstvo i iranski narod.

U regiji u kojoj nacije i vođe mjere vrijednost prema vrsti bogatstva koje donosi poštovanje i vrsti oružja koje ulijeva strah, Iran je dosljedno birao izgradnju arsenala umjesto izgradnje prosperiteta. Ovo bi moglo biti vrijeme da se to provjeri. Nakon masovnih prosvjeda unatoč nasilnom obračunu i s urušavajućim gospodarstvom, oslabljeni režim mogao bi se više pokoriti nego ikad, makar samo radi vlastitog opstanka.

Jasno je da si SAD ne mogu priuštiti da toliko vojne imovine ostave na jednom mjestu dugo vremena bez rezultata, te da se i za Trumpa i za iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija bliži trenutak odluke . Nedjelovanje ne čini se kao opcija.

John Miller je glavni analitičar za provedbu zakona i obavještajne službe za CNN i bio je zamjenik pomoćnika ravnatelja Nacionalne obavještajne službe od 2009. do 2010. godine.

