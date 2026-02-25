Šta znači kad visibabe procvjetaju prije kraja februara? Evo kakvo nas čeka proljeće

Ipak, njihovo rano cvjetanje može biti mnogo više od lijepog prizora, ono može ukazivati na vremenske prilike u narednim mjesecima.

Šta znači rano cvjetanje?

Ako visibabe procvjetaju prije kraja februara, u našem podneblju to često znači promjenljivo i kišovito proljeće, praćeno dugim, suhim i veoma toplim ljetom. Priroda na ovaj način “ubrzava” vegetaciju kako bi se biljke pripremile za moguće suše.

Rano cvjetanje stoga ne mora nužno značiti blag proljetni period, već upozorava na nagla vremenska kolebanja i temperaturne šokove.

Detalji na koje treba obratiti pažnju

Niske stabljike – zemlja je i dalje hladna, prava toplota još kasni.

Zbijeni cvjetovi u grupama – mogu nagovijestiti nagle promjene temperature tokom proljeća.

Kratko trajanje cvijeta – znak da nas očekuje rano i veoma toplo ljeto.

Za sve koji planiraju sadnju ili uređivanje dvorišta, rane visibabe mogu biti dragocjena informacija za pripremu sistema za zalivanje i zaštitu biljaka.

