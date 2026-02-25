“Trumpe ovog puta se ne igramo”

Vrhovni zapovjednik iranskih oružanih snaga, general-bojnik Abdolrahim Mousavi, izjavio je ovog tjedna da je iranska strategija “nekada bila usmjerena na sprječavanje eskalacije”, ali da je “ponašanje SAD-a promijenilo naš pristup”.

„Ako ovaj put pogriješe, nanijet ćemo im velike gubitke , jer su naše oružane snage odlučne suprotstaviti se sili koja provodi zastrašivanje do samog kraja“, rekao je Mousavi.

Izvor blizak režimu u Teheranu rekao je da je Iran prilagodio svoju vojnu doktrinu prema SAD-u , prelazeći s uglavnom simboličnih odgovora na strategiju koja bi nametnula stvarne troškove američkim snagama i interesima u slučaju sukoba.

Prema istom izvoru, Teheran ne traži rat i nada se da bi razgovori između SAD-a i Irana u Ženevi mogli utrti put novom nuklearnom sporazumu koji bi spriječio američki napad. Međutim, naglašava se da bi Iran radije ušao u sukob nego kapitulirao pred američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

„Ovaj put to ne bi bila ratna igra kao odgovor“, rekao je izvor, podsjećajući na raketne napade na američke baze u Iraku 2020. i u Kataru prošle godine, koji su unaprijed signalizirani kako bi se izbjegao širi rat.

“Iran bi krenuo prema eskalaciji , ciljajući sve što mu je u dosegu , od američkih baza do Hormuškog tjesnaca i američkih ratnih brodova.”

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaei rekao je da će odgovor na bilo kakav napad biti “žestok”, dodajući:

“Ne postoji nešto poput ograničenog napada.”

Opasna prijetnja

Analitičari izvan Irana skeptični su oko opsega štete koju bi Islamska Republika mogla nanijeti američkoj vojsci, za koju se procjenjuje da je rasporedila svoje najveće snage na Bliskom istoku od invazije na Irak 2003. godine.

Vojna neravnoteža došla je do izražaja tijekom prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog rata, kada su Izrael i Sjedinjene Države zadali niz teških udaraca Iranu . Iranski dužnosnici zabrinuti su da bi američki ratni zrakoplovi i sposobnosti dugog dometa mogli uništiti vojnu i ekonomsku infrastrukturu zemlje u samo nekoliko dana.

Međutim, iranski izvori tvrde da bi balistički projektili i dronovi mogli poslužiti kao sredstvo ublažavanja konvencionalne nadmoći protivnika. Tijekom rata u lipnju, Iran je ispalio stotine raketa na Izrael , od kojih su neke probile izraelsku obranu i prouzročile značajnu štetu .

Posebna se pozornost posvećuje mogućnosti blokiranja Hormuškog tjesnaca , jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz koju prolazi veliki dio globalne trgovine naftom . Početkom ovog mjeseca, iranska Revolucionarna garda privremeno je zatvorila dijelove tjesnaca tijekom vojnih vježbi.

Nova pravila odmazde

Nakon što su Sjedinjene Države 2020. godine u Bagdadu ubile generala Kasema Soleimanija , zapovjednika stranih operacija, Iran je odgovorio raketnim napadom na bazu u Iraku u kojoj su stacionirane američke snage. U napadu nije bilo žrtava, ali je pričinjena materijalna šteta.

Hamzeh Safavi , sin višeg vojnog savjetnika vrhovnog vođe Alija Hamneija , rekao je za portal Entehab da će “ovaj put Iran ostaviti po strani takva razmatranja i odgovoriti na način koji nameće stvarne troškove.” Naglasio je da govori u svoje ime.

Safavi je također tvrdio da Teheran više neće praviti razliku između SAD-a i Izraela u potencijalnoj odmazdi.

„Ako Izrael pokrene napade, Iran će također ciljati SAD. A ako SAD napadnu, Iran će također ciljati Izrael“, rekao je.

Trump: Iran ima zlokobne ambicije

Donald Trump je u svom govoru o stanju nacije optužio Iran za “zlokobne ambicije” i upozorio da iranski projektili predstavljaju prijetnju američkim bazama .

„Žele sporazum, ali još nismo čuli te ključne riječi: Nikada nećemo imati nuklearno oružje “, rekao je.

Iranski čelnici inzistiraju da je njihov nuklearni program isključivo mirnodopske prirode te da svaki sporazum mora priznati iransko pravo na obogaćivanje urana u skladu s međunarodnim sporazumima o neširenju nuklearnog oružja.

Teheran je također izjavio da neće pristati na odustajanje od američkih zahtjeva za ograničavanje programa balističkih projektila ili smanjenje podrške oružanim skupinama koje se protive Izraelu.

Promjena tona iz Teherana odražava rastuće napetosti i smanjenje prostora za suzdržanost dok diplomatski napori pokušavaju spriječiti još jedan otvoreni sukob na Bliskom istoku.

