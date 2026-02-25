Džeko otkrio zašto je otišao u Šalke

Međutim, kada je donio tu odluku, mnogi su se iznenadili jer ide u drugu ligu Njemačke, iako je riječ o velikanu.

U intervjuu za “Bild” prvo se osvrnuo na svoj odlazak iz Fiorentine, gdje posljednjih mjeseci nije igrao koliko je želio.

„Igrali smo protiv Parme. Bila je to jako važna utakmica za Fiorentinu, protiv momčadi koja se borila za opstanak. Sjedio sam na klupi. Gubili smo poluvrijeme, a ja sam se zagrijavao. Nekoliko minuta prije kraja, trener je napravio još jednu izmjenu: izveo je jednog braniča i uveo drugog. Tada sam si rekao: ‘Ovako više ne ide’“, prisjetio se Džeko.

“Pitao sam se što želim i što mi treba. Odgovor je bio jasan: stadion s pravom atmosferom, glasnim navijačima i klubom koji bi ponovno probudio moju strast. Schalke mi je odjednom pao na pamet. Od početka sam treneru Musliću govorio da mi novac nije važan.”

Pokazalo se da nije pogriješio, tim više što ima suigrača iz reprezentacije, Nikolu Katića, s kojim će kroz baraž napadati odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Edin Dzeko e Nikola Katic. 🇧🇦🇧🇦🇧🇦🇧🇦🇧🇦🇧🇦🇧🇦🇧🇦 pic.twitter.com/ragRXWaLRK — Schalke Brasil (@FCSchalke04BR) February 15, 2026



„Imao sam ponude koje su bile financijski puno bolje. Bio sam spreman odreći se novca za ovaj klub. Trebalo mi je još nekoliko dana da razmislim o tome, ali moje srce je već donijelo odluku kada sam poslao poruku Nikoli Katiću“, objasnio je Džeko.

Napadač iz Bosne i Hercegovine postigao je četiri gola i upisao tri asistencije u pet utakmica odigranih za klub iz Gelsenkirchena.

Ugovor sa Schalkeom vrijedi “samo” do kraja tekuće sezone.

“Nisam tip osobe koja može mjesecima unaprijed reći da će prestati igrati. Slušat ću svoje tijelo ljeti, ali sada se osjećam jako dobro”, zaključio je Džeko.

