DNEVNI HOROSKOP za srijedu, 25. februar

Danas se osjeća “zatišje pred buru” – Mjesec je u stabilnom Biku, što nam pomaže da ostanemo prizemljeni, ali konjunkcija sa Merkurom u Ribama donosi talas nostalgije i pojačanu intuiciju.

Evo šta zvijezde predviđaju za vaš znak:

♈ Ovan (21.3. – 19.4.)

Danas ćete osjetiti snažnu potrebu da završite zaostale poslove. Energija je stabilna, ali nemojte se iznenaditi ako vam se javi neko iz prošlosti ili vas preplave sjećanja na stari projekat.

Savjet: Fokusirajte se na detalje koje ste ranije ignorisali.

♉ Bik (20.4. – 20.5.)

Mjesec u vašem znaku čini vas neprikosnovenim liderom današnjice. Imate priliku da stabilizujete finansije ili riješite porodični nesporazum. Vaša odlučnost će biti nagrađena.

Savjet: Vjerujte svom instinktu kada je u pitanju novac.

♊ Blizanci (21.5. – 20.6.)

Vaš vladar Merkur usporava, pa biste se mogli osjećati pomalo zbunjeno ili nefokusirano. Danas je idealno vrijeme za planiranje iza kulisa, radije nego za velike javne istupe.

Savjet: Čuvajte tajne i ne brzajte sa obećanjima.

♋ Rak (21.6. – 22.7.)

Danas saznajete vijest koja bi mogla promijeniti vaš pogled na nekog prijatelja. Dan je pun druženja i socijalne dinamike, ali pazite da se ne iscrpite emocionalno.

Savjet: Budite podrška onima koji to zaslužuju, ali postavite granice.

♌ Lav (23.7. – 22.8.)

Na poslu ste u centru pažnje. Vaš trud će biti primijećen od strane nadređenih. Ipak, nemojte dopustiti da vas ego zaslijepi – timski rad je ključan za uspjeh do kraja sedmice.

Savjet: Budite velikodušni s pohvalama prema kolegama.

♍ Djevica (23.8. – 22.9.)

Osjećate se nesigurno u vezi s nekom odlukom, ali to je samo privremeno. Vaša potreba za redom i higijenom danas dostiže vrhunac. Fokusirajte se na učenje i širenje vidika.

Savjet: Ponekad je “dovoljno dobro” zapravo savršeno.

♎ Vaga (23.9. – 22.10.)

Puni ste elana i kreativne energije. Lični odnosi kreću nabolje nakon iskrenog razgovora. Danas je odličan trenutak za rješavanje administrativnih ili pravnih pitanja.

Savjet: Podijelite svoju inspiraciju sa mlađim osobama u okruženju.

♏ Škorpija (23.10. – 21.11.)

Stari plamenovi bi se mogli ponovo pojaviti, bilo u snovima ili u stvarnosti. Na poslovnom planu, novac koji ste čekali konačno bi mogao biti nadohvat ruke.

Savjet: Ostavite prošlost tamo gdje joj je mjesto, osim ako niste sigurni da se nešto promijenilo.

♐ Strijelac (22.11. – 21.12.)

Mogući su manji problemi s dokumentacijom ili nesporazumi u komunikaciji. Provjerite sve dvaput prije slanja. Vaša energija je visoka, ali je usmjerite na fizičku aktivnost.

Savjet: Budite oprezni u saobraćaju i s rokovima.

♑ Jarac (22.12. – 19.1.)

Danas biste mogli osjetiti pad motivacije ako se fokusirate samo na prepreke. Srećom, podrška partnera ili bliske osobe će vam vratiti osmijeh na lice. Finansije se stabilizuju.

Savjet: Pronađite radost u malim stvarima i hobijima.

♒ Vodolija (20.1. – 18.2.)

Danas ste društveni leptir. Moguć je neočekivani priliv novca ili dobra vijest od šefa. Idealno je vrijeme za planiranje kratkog izleta sa dragim osobama.

Savjet: Iskoristite pozitivan momentum da završite nešto što ste dugo odlagali.

♓ Ribe (19.2. – 20.3.)

Veoma ste produktivni i vaša moć ubjeđivanja je na vrhuncu. Ipak, budite oprezni jer bi vas neko blizak mogao nenamjerno razočarati ili obmanuti. Slušajte svoju intuiciju.

Savjet: Vaša ljubaznost je vaša najveća snaga danas.

