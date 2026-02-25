“To neće biti samo intervencija, već borba za opstanak”

Međutim, upozorio je da bi svaki napad na iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija , ili pokušaj svrgavanja iranskog režima predstavljao “crvenu liniju”.

Prema Al Jazeeri, dužnosnik koji je želio ostati anoniman rekao je da ” Hezbollahov stav nije vojno intervenirati ako su američki napadi na Iran ograničeni”, ali je dodao da “ako je cilj svrgnuti iranski režim ili napasti ajatolaha Hamneija, tada će Hezbollah intervenirati”.

Naglasio je da bi napad na Hamneija bio “crvena linija koja se ne može ignorirati”, dodajući da bi rat usmjeren na rušenje iranskog režima značio da bi Izrael odmah pokrenuo rat protiv Libanona .

„Hezbollahova intervencija u tom slučaju ne bi bila ograničena, već bi bila borba za opstanak“, rekao je.

Dužnosnik Hezbollaha naglasio je da će odgovor pokreta na izraelske napade “imati ograničenje”, dodajući da se “izraelski napadi ne mogu dopustiti da ostanu bez odgovora i da se nastave unedogled”.

Ove izjave dolaze u vrijeme kada su Sjedinjene Države rasporedile vojne snage u Perzijskom zaljevu i na Bliskom istoku , usred ponovljenih prijetnji napadom na Teheran ako pregovori između dviju strana ne budu uspješni.

Istodobno, libanonske vlasti strahuju da bi Hezbollah , koji posjeduje veliki arsenal raketa , mogao biti umiješan u bilo kakvu regionalnu eskalaciju, posebno u sukob s Izraelom.

Glavni tajnik Hezbollaha Naim Qassem upozorio je prošli mjesec da bi svaki novi rat protiv Irana mogao “zapaliti regiju”.

Otkad je u studenom 2024. postignut sporazum o prekidu vatre kojim je okončan rat između Hezbollaha i Izraela , Qassem je ponovio da je Hezbollah u “obrambenom položaju” i podržava libanonsku državu, koja je povećala svoju vojnu prisutnost na jugu zemlje.

Libanonski ministar vanjskih poslova pozvao je Hezbollah da “ne upušta se u novu avanturu” i da izbjegne uvlačenje Libanona u “dodatno uništenje”.

