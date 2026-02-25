DNEVNI HOROSKOP za četvrtak, 26. februar

♈ Ovan (21.3. – 19.4.)

Sutra vam je fokus na novčaniku. Moguć je manji priliv novca, ali pazite da ga odmah ne “skršite” na kafu i nepotrebne sitnice. U ljubavi, partner traži pažnju – nemojte biti “teški” na riječima.

Savjet: Smirite doživljaj na poslu, ne moraju svi znati da ste u pravu.

♉ Bik (20.4. – 20.5.)

Energija vam je na vrhuncu, ali vas neko iz radnog okruženja može izbaciti iz takta. Sutra je idealan dan za rješavanje papirologije koju odlažete od Nove godine.

Ljubav: Slobodni Bikovi bi mogli dobiti zanimljivu poruku od nekoga iz prošlosti.

♊ Blizanci (21.5. – 20.6.)

Jezik vam je sutra brži od pameti. Pazite šta kome obećavate, naročito porodici. Moguća je blaga glavobolja popodne, pa smanjite kofein i pojačajte vodu.

Posao: Ideja koju imate je dobra, ali sačekajte ponedjeljak da je iznesete.

♋ Rak (21.6. – 22.7.)

Sutra ste posebno emotivni. Sve vas pogađa, pa se pokušajte okružiti pozitivnim ljudima. Na poslu vlada zatišje, što vam savršeno odgovara da se malo saberete.

Zdravlje: Čuvajte se propuha, leđa bi vas mogla “presjeći”.

♌ Lav (23.7. – 22.8.)

Lavovi sutra sijaju, ali pazite da ne zaslijepite sami sebe. Neko vam zavidi na uspjehu, ali vi se samo nasmijte. Uveče vas čeka ugodno druženje sa prijateljima.

Ljubav: Ako ste zauzeti, ne glumite šefa u kući.

♍ Djevica (23.8. – 22.9.)

Sutra vam je dan za organizaciju. Sve mora biti “pod špagu”, inače postajete nervozni. Moguć je važan poziv vezan za neki projekat u inostranstvu ili dalji put.

Novac: Nije vrijeme za velike investicije, pričuvajte koji dinar.

♎ Vaga (23.9. – 22.10.)

Balansiranje je vaša jača strana, ali sutra će vas neko natjerati da birate stranu. U ljubavi je situacija stabilna, ali fali malo “vatre”. Iznenadite voljenu osobu sitnicom.

Savjet: Manje razmišljajte, više radite.

♏ Škorpija (23.10. – 21.11.)

Intuicija vam radi “300 na sat”. Sutra ćete otkriti nečiju tajnu ili namjeru koja vam se neće svidjeti. Budite mudri i zadržite to za sebe dok ne dođe pravi trenutak.

Zdravlje: Osjećate se snažno, idealno vrijeme za fizičku aktivnost.

♐ Strijelac (22.11. – 21.12.)

Sutra vam se nudi prilika za putovanje ili bar planiranje istog. Duhom ste već negdje na moru ili planini, a tijelom u kancelariji. Pokušajte se bar malo fokusirati na obaveze.

Ljubav: Flert na poslu bi mogao postati ozbiljniji nego što mislite.

♑ Jarac (22.12. – 19.1.)

Posao, posao i samo posao. Jarčevi sutra ne dižu glavu od obaveza. Ipak, stiže priznanje od nadređenih koje ste dugo čekali. Porodica se žali da vas nema, nađite vremena za njih.

Novac: Stabilno, ali bez pretjerivanja.

♒ Vodolija (20.1. – 18.2.)

Sutra ste puni kreativnih ideja, ali vas okolina ne prati baš najbolje. Ne nervirajte se, nego zapišite sve što vam padne na pamet. Moguć je slučajan susret sa dragom osobom u gradu.

Ljubav: Slobodne Vodolije uživaju u slobodi.

♓ Ribe (19.2. – 20.3.)

Sutra plivate u nemirnim vodama. Neko od kolega bi mogao pokušati da vam prebaci svoje obaveze. Recite “ne” bez griže savjesti. Uveče se opustite uz dobar film ili knjigu.

Zdravlje: Pripazite na imunitet, pijte više čaja.

