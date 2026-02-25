Bratunac: Automobilom pokosio pješake koji su se vraćali sa teravije

olicijski službenici Policijske stanice Bratunac uhapsili su 24. februara 2026. godine lice inicijala E.H. iz Bratunca zbog sumnje da je pod dejstvom alkohola izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su povrijeđene četiri osobe.

Kako saznaje Crna-Hronika riječ je o Edinu H.

Prema policijskim informacijama, alkotestiranjem je utvrđeno da je osumnjičeni imao 1,75 g/kg alkohola u organizmu.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 20 sati na magistralnom putu Bratunac – Konjević Polje, u mjestu Hrnčići, a u sudaru su učestvovala dva putnička vozila marke Golf. Jednim vozilom upravljao je A.M. iz Bratunca, u kojem su se nalazili S.H. i A.M., dok je drugim upravljao E.H., sa kojim je u vozilu bio Lj.M. iz Srebrenice.

Svi učesnici nezgode prevezeni su u JZU Bolnica Zvornik, gdje su im konstatovane lakše tjelesne povrede.

Uviđaj su obavili policijski službenici PS Bratunac, a rad na dokumentovanju ove nesreće je u toku.

