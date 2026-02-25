“KAKVA SI TI PROFESIONALNA LAŽOVČINA”: Iran odgovorio Trumpu

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da su tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa, koje je o Iranu izrekao u govoru o stanju nacije, netačne i dodao da su “profesionalni lažovi” dobri u stvaranju iluzije istine, piše Espreso.

On je tako reagovao na Trampove izjave da su SAD tokom junskog napada prošle godine uništavale iranski program nuklearnog oružja, ali da Teheran “ponovo” pokušava da izgradi nuklearno oružje i da on neće dozvoliti da se to dogodi,da je Iran već razvio rakete koje mogu da ugroze Evropu i SAD, kao i da je tokom nedavnih protesta ubijeno 32.000 ljudi.

“Ponavljaj laž dovoljno često dok ne postane istina, propagandna maksima koju je skovao nacista Jozef Gebels, a sada se sistematski koristi od strane američke administracije i njenih ratnih profitera, posebno genocidnog cionističkog entiteta, kako bi unaprijedili svoju podmuklu kampanju dezinformacija protiv Irana. Sve što tvrde o iranskom nuklearnom programu, njegovim balističkim raketama i broju žrtava tokom januarskih nemira nije ništa više od ponavljanja ‘velikih laži’. Niko ne bi trebalo da bude prevaren ovim očiglednim lažima”, napisao je Bagei.

Inače, Tramp je sinoć pred Kongresom govorio o stanju nacije, ali i o svetkim aktuelnostima. Tako se dotakao i Irana.

Šta je Tramp rekao?

Tramp se dotakao teme budućih planova sa Iranom, objašnjavajući da je i dalje njegov cilj da reši problem diplomatskim putem, ali da se to još uvek nije ostvarilo.

“Decenijama je politika Sjedinjenih Država da nikada ne dozvole Iranu da dobije nuklearno oružje… već su razvili rakete koje mogu ugroziti Evropu i naše baze u inostranstvu i rade na izgradnji raketa koje će uskoro stići do Sjedinjenih Američkih Država nakon operacije ‘Ponoćni čekić'”, rekao je Tramp.

Rekao je i da još uvek nije čuo te “tajne riječi” od Irana, da će odustati od razvoja svojih nuklearnih kapaciteta.

“Ali jedno je sigurno, nikada neću dozvoliti da svjetski sponzor broj jedan terora ima nuklearno oružje”, objasnio je.

