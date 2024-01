Trebate na wc, a ne možete? Ovih osam namirnica će pomoći

Zanimljivo, mnogi ljudi krivo tumače pojam zatvora, smatrajući da problem postoji čim stolica nije prisutna svaki dan. Međutim, normalna dinamika pražnjenja crijevnog sadržaja može biti od dva do tri puta dnevno do dva do tri puta sedmično, ovisno od osobe do osobe. Ipak, moderni tempo života učinio je zatvor jednim od najčešćih probavnih problemom pučanstva u razvijenim zemljama.

Iako nedostatak tjelesne aktivnosti, izloženost stresu, upotreba određenih lijekova ili zanemarivanje potrebe za pražnjenjem crijeva znatno pridonose problemu neredovitog pražnjenja crijeva, čini se da glavni uzrok stanju leži u onome što jedemo, odnosno ne jedemo. Naime, za redovitu stolicu svakodnevno je prehranom potrebno unijeti barem 25 g vlakana, a istraživanja nam pokazuju da tipična zapadnjačka prehrana osigurava prosječno 15 g vlakana.

mate li problem s neredovitom stolicom predlažemo da se ‘pokrenete’ uz sljedećih 8 namirnica:

Suhe šljive

Suhe šljive stoljećima imaju reputaciju laksativa i to sasvim opravdano. Ovi slatki plodovi, naime, sadrže za redovitu probavu 3 vrlo važna sastojka: netopiva i topiva prehrambena vlakna te sorbitol. Netopiva vlakna se ne probavljaju u organizmu, a ubrzavaju probavu na način da vežu vodu i stvaraju veći volumen stolice. Topiva vlakna bivaju potpuno razgrađena, a doprinose normalnoj probavi na način da stimuliraju rast poželjnih bakterija u crijevima i na taj način povećavaju volumen stolice, a što je veća stolica, ubrzava se njen prolazak kroz crijevo.

Sorbitol, pak, djeluje kao osmotski laksativ te zajedno sa vlaknima doprinosi normalnoj funkciji probave. Suhe šljive su toliko učinkovite u svojoj zadaći da im je čak i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) odobrila tvrdnju da doprinose normalnoj funkciji probavnog sustava. Pritom, da bi se postigao blagotvoran učinak potrebno je svakodnevno konzumirati 100 g suhih šljiva.

Lanene sjemenke

Jedna žlica sjemenki lana osigurava gotovo 3 g topivih i netopivih vlakna zbog čega im se pripisuje laksativno djelovanje. Najbolji dio priče je što je lanene sjemenke vrlo lako uklopiti u svakodnevnu prehranu: dodajte ih primjerice zobenoj kaši, tjestenini, salati ili omiljenom smoothiju. Za najbolje rezultate koritite samljevene lanene sjemenke. prenosi “Radiosarajevo“.

Zobena kaša

Zobena kaša je idealna namirnica za redovitost stolice budući da nudi podjednake količine obje vrste vlakana: pola šalice zobenih pahuljica pružit će vam oko 2 g netopivih i 2 g topivih vlakana. U suradnji, topiva i netopiva vlakna omekšavaju stolicu, daju joj na volumenu te omogućuju da lakše prođe kroz probavni sustav.

Kokice

Jeste li znali da se kokice smatraju integralnom namirnicom? Ove omiljene grickalice predstavljaju vrlo lagan i zabavan način kako povećati unos vlakana u prehrani: 3 šalice kokica u samo 90 kalorija osiguravaju preko 3 g vlakana. Kako biste osjetili maksimalne koristi kokice pecite na što manje ulja i pripazite na dodatak soli.

Sok Aloa vere

Tropska biljka Aloa vera već tisućama godina ima važnu ulogu u narodnoj medicini. Tako su je primjerice drevni Egipćani koristili za liječenje kožnih bolesti, a stanovnici grčkog i rimskog carstva obilato su je upotrebljavali kao sredstvo protiv ozljeda, opeklina i infekcija. Iz same biljke izolirano je preko 75 aktivnih sastojaka, a među njima i tvari posjeduju laksativno djelovanje. Kako bi se omekšala stolica preporučuje se kroz 8-10 dana popiti pola čaše soka ujutro i navečer.

Jogurt

Među brojnim pozitivnim učincima probiotika odnosno tzv. ‘dobrih bakterija’ na ljudsko zdravlje, znanstvena istraživanja ističu povoljan učinak i u terapiji opstipacije i konstipacije. Zbog toga je poželjno jogurte obogaćene probioticima učiniti sastavnim djelom svakodnevne prehrane.

Mineralna voda s magnezijem

Mineralna voda može biti negazirana ili gazirana ukoliko sadrži mjehuriće ugljičnog dioksida (CO2). I dok obje vrste mogu nadopuniti rezerve minerala u organizmu, muče li vas probavne tegobe posegnite za vodom ‘s mjehurićima’. Naime, mjehurići mogu olakšati simptome loše probave, čak i konstipacije (zatvora). Dodatno, u slučaju zatvora posegnite za gaziranom mineralnom vodom koja sadrži magnezij u obliku magnezija sulfata. Naime, mineralne vode bogate takvim oblikom magnezija djeluju laksativno, ali pritom pripazite da ih konzumirate umjereno.

Mahune

Mahunarke, općenito, predstavljaju izvanredan izvor vlakana. No, posegnete li primjerice za grahom moguća je pojava napuhavanja koja može pogoršati bol u trbuhu. Stoga je u borbi protiv zatvora bolje posegnuti za mahunama koje osiguravaju impresivnih 4 g vlakana po šalici kuhane namirnice, a ujedno ne stvaraju plinove u toj mjeri u kojoj to čini grah, piše Misszdrava.

