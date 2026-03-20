Rast cijena kafe podigao vrijednost trgovine, uz male promjene u količinama

Vrijednost uvoza kafe u BiH u 2025. godini iznosila je 234,6 miliona KM, što predstavlja povećanje od 31,9 posto u odnosu na predhodnu godinu, dok je količinski posmatrano, zabilježen blagi rast uvoza od 0,9 posto.

Izvoz kafe iz BiH u prošloj godini iznosio je gotovo 24 miliona KM, što predstavlja rast od 36,4 posto u odnosu na predhodnu godinu. Posmatrano količinski, zabilježen je pad od 3,2 posto, odnosno iz BiH je izvezeno 45 tona kafe manje.

– Generalno posmatrano, došlo je do izrazito snažnog rasta vrijednosti trgovine kafom, uz minimalne promjene u količinama, kako kod izvoza tako i kod uvoza. Takva kretanja uslovljena su značajnim rastom cijena kafe na globalnom tržištu tokom prethodne godine, kada je dostignut istorijski maksimum – navodi se u analizi Vanjskotrgovinske komore BiH, te dodaje da se u ovoj godini očekuje blagi pad cijena, ali će one i dalje ostati iznad dugoročnog prosjeka.

U ovom sektoru u prošloj godini zabilježen je deficit od 210,7 miliona KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 10,2 posto.

Top pet izvoznih tržišta (Slovenija, Sjedinjene Američke Države, Hrvatska, Njemačka, Austrija) čini više od 86 posto ukupnog izvoza, što ukazuje na visoku tržišnu koncentraciju na ove zemlje, prvenstveno zahvaljujući bh. dijaspori i potrošačima naviknutim na tradicionalnu pripremu kafe.

Uvoz kafe bilježi izuzetno snažan rast vrijednosti u 2025. uz minimalan rast količine, što ukazuje na stabilnost tržišta i to da je rast uvoza isključivo posljedica rasta cijena, a ne povećane domaće potrošnje, odnosno povećanja kapaciteta prerade.

Uvoz je snažno koncentrisan na nekoliko zemalja gdje je Brazil, iako u padu količinski (-16,4 posto) i dalje glavni dobavljač. Indija i Vijetnam zabilježili su snažan rast, kako količinski tako i vrijednosno, što ukazuje na promjene u strukturi nabavke i vjerovatno veću za stupljenost sorte robusta, koja je u pravilu cjenovno povoljnija i predstavlja dominantnu sortu porijeklom iz ovih azijskih zemalja.

Prosječna cijena kafe na svjetskom tržištu početkom godine iznosila je oko 361 američki cent po funti, što predstavlja pad od oko 10 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

