Počela ključna bitka za HORMUŠKI TJESNAC

Sjedinjene Američke Države i saveznici intenzivirali su operacije s ciljem ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca. U akcije su uključeni niskoleteći jurišni zrakoplovi koji nadlijeću ključne pomorske rute kako bi uništili iranske ratne brodove, dok helikopteri Apache sudjeluju u obaranju iranskih smrtonosnih dronova, potvrdili su američki vojni dužnosnici, javlja Wall Street Journal.

Riječ je o pojačanoj fazi višestepenog plana Pentagona usmjerenog na smanjenje prijetnje koju predstavljaju iranska naoružana plovila, pomorske mine i krstareće rakete. Upravo su ti sustavi od početka marta praktički zaustavili promet kroz jedan od najvažnijih svjetskih plovnih pravaca.

U.S. forces are destroying Iranian naval targets that threaten international shipping in and near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/qR6FJyI5ZS — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2026

Ako operacija uspije i razina prijetnje se smanji, SAD planira poslati vlastite ratne brodove kroz tjesnac, a dugoročno i osigurati pratnju trgovačkim brodovima koji ulaze i izlaze iz Perzijskog zaljeva.

Detalji operacije

Na konferenciji za novinare u Pentagonu u četvrtak, načelnik Združenog stožera, general zrakoplovstva Dan Caine, otkrio je detalje operacije. Istaknuo je kako teško naoružani jurišni zrakoplovi A-10, poznati kao Warthog, zajedno s borbenim helikopterima Apache, provode misije iznad Hormuškog tjesnaca i uz južnu obalu Irana.

Prior to Operation Epic Fury, the Iranian regime used the Karaj Surface-to-Surface Missile Plant to assemble ballistic missiles that threatened Americans, neighboring countries, and commercial shipping. The photo dated March 1, 2026, shows the plant prior to U.S. strikes. The… pic.twitter.com/QEs5toZQpX — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2026

‘A-10 Warthog sada je angažiran na južnom krilu, gdje cilja brza napadačka plovila u Hormuškom tjesnacu’, rekao je Caine novinarima u Pentagonu. Dodao je i kako su se Apachei ‘pridružili borbi na južnom krilu’.

Naveo je i da neki saveznici, ne otkrivajući o kojim je državama riječ, koriste Apache helikoptere za ‘neutralizaciju jednosmjernih napadačkih dronova’, jednog od najučinkovitijih oružja koje Iran koristi za napade na susjedne arapske zemlje i njihovu energetsku infrastrukturu diljem Perzijskog zaljeva.

Prema riječima američkog dužnosnika, i A-10 i Apache već danima uništavaju iranska brza napadačka plovila koja uznemiravaju komercijalne brodove u tjesnacu. Borbeni zrakoplovi koji su već raspoređeni u regiji također mogu sudjelovati u eliminaciji tih prijetnji, uključujući male brze brodove i raketne sustave, no dodatno raspoređivanje zrakoplova dodatno pojačava intenzitet operacije.

Sjedinjene Države istodobno bombardiraju baze i snažno utvrđene baterije krstarećih raketa kojima upravlja Iranska revolucionarna garda, paravojna organizacija zadužena za obranu tjesnaca zajedno s iranskom mornaricom, koja raspolaže vlastitom flotom napadačkih plovila. Ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je u četvrtak da su u tim napadima oštećena ili uništena više od 120 iranskih pomorskih plovila.

Unatoč tim udarima, procjenjuje se da Iran i dalje raspolaže velikim arsenalom, uključujući mine, krstareće rakete na mobilnim lansirnim platformama te stotine neoštećenih plovila skrivenih u kompleksima s duboko ukopanim tunelima duž obale i na otocima. Na to upozorava Farzin Nadimi, stručnjak za iranske obrambene sustave pri Washingtonskom institutu za bliskoistočnu politiku.

‘Mislim da će proći sedmice prije nego što se stvore uvjeti za sigurnu plovidbu kroz tjesnac’, rekao je. ‘A čak i tada, velik dio iranskih kapaciteta ostat će očuvan.’

Iran je u međuvremenu napao desetke plovila u tjesnacu, često koristeći male bespilotne brodice napunjene eksplozivom ili zračne dronove. Neki su brodovi pogođeni i projektilima, ne samo u Hormuškom tjesnacu, nego i u Omanskom zaljevu te širem području Perzijskog zaljeva.

Ponovno uspostavljanje kontrole nad tjesnacem dobilo je dodatnu hitnost u četvrtak, nakon što je Iran počeo razrađivati planove za selektivan prolazak brodova. Teheranski parlament pritom razmatra zakon kojim bi se uvele naknade za prolazak, što otvara mogućnost da Iran iskoristi svoju stratešku poziciju i sklapa dogovore s državama koje ovise o nafti, plinu i drugim resursima iz regije Perzijskog zaljeva.

