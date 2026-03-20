‘Nasrallah’ stigao u Haifu: Iran prvi put novim oružjem napao najveću izraelsku rafineriju

Rafinerija nafte u Haifi zadovoljava otprilike 50-60% potreba zemlje za gorivom (otprilike 60% dizelskog goriva i 50% benzina). Dnevno prerađuje oko 197 000 barela nafte. Izrael se također oslanja na nju za velik dio svog transporta, zrakoplovstva i vojne opskrbe, prenosi geopolitika.news.

Korpus islamske revolucionarne garde – IRGC, rekao je kako je rafineriju nafte u Haifi pogodila nova raketa „Nasrallah“, nazvana po pokojnom vođi libanonskog šijitskog proiranskog Hezbollaha, koju je Iran prvi put koristio u borbi.

Izraelski raniji napad na iransko naftno polje izazvao je veliko nezadovoljstvo među arapskim zemljama – piše američki The Wall Street Journal.

Medij navodi kako su zemlje Perzijskog zaljeva aktivno lobirale u Washingtonu da zaustavi američke i izraelske napade na iransku energetsku infrastrukturu, a sada vjeruju da su i same postale meta.

Prema ranijem izvješću Reutersa, Iran je bombardirao 17% izvoznih kapaciteta Katara. Izvršni direktor tvrtke Qatar Energy procjenjuje da će to rezultirati gubitkom od 20 milijardi dolara godišnjih prihoda i ugroziti opskrbu Europi i Aziji.

