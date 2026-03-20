Rješenje za gojaznost krije se u krvi pitona: Naučnici otkrili molekul koji smanjuje apetit

Naučnici su identifikovali molekul iz krvi burmanskih pitona koji smanjuje apetit kod gojaznih miševa, što bi moglo otvoriti put razvoju novih lijekova protiv gojaznosti.

Molekul nazvan pTOS pojavljuje se u krvi pitona nakon obroka, a u eksperimentima je doveo do toga da gojazni miševi jedu znatno manje i izgube oko devet posto tjelesne mase u roku od 28 dana. Istraživači navode da pritom nisu uočene nuspojave kakve su prisutne kod lijekova poput onih koji usporavaju pražnjenje želuca.

Djeluje direktno na mozak

Za razliku od postojećih terapija, ovaj molekul djeluje direktno na hipotalamus, dio mozga koji reguliše apetit. Istraživanje su proveli naučnici sa Univerziteta Stanford i Univerziteta u Koloradu.

Burmanski pitoni poznati su po tome što mogu pojesti plijen težak gotovo koliko i oni sami, a zatim mjesecima ne uzimaju hranu. Tokom tog perioda njihov metabolizam se značajno ubrzava, a dolazi i do privremenog povećanja organa poput srca.

Analiza krvi pitona

Naučnici su analizirali metabolite u krvi mladih pitona prije i nakon obroka, pri čemu su identifikovali više od 200 molekula čiji se nivo značajno povećava. Među njima se posebno istakao pTOS, čija je koncentracija porasla više od 1.000 puta.

Obećavajući rezultati, ali potreban oprez

Autori studije ističu da su rezultati vrlo ohrabrujući, ali naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja prije primjene kod ljudi, posebno jer se pTOS prirodno javlja i u ljudskom organizmu.

Profesor Lesli Leinvand, jedan od autora istraživanja, istakao je da se radi o supresoru apetita koji djeluje kod miševa bez neželjenih efekata karakterističnih za slične lijekove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodao je da proučavanje ekstremnih prilagodbi kod životinja, poput pitona, može pomoći nauci da pronađe nova rješenja za ljudske zdravstvene probleme.

Facebook komentari