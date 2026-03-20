Pojavio se novi snimak udara na Stari grad u Jerusalemu: Krhotine pale 400 metara od Al-Akse

Nakon što je u Izraelu oglašena zračna uzbuna zbog iranskog raketnog napada, snažna detonacija zabilježena je u jerusalemskom Starom gradu.

Dijelovi iranske balističke rakete pali su u Stari grad Jerusalema nakon što je projektil presrela izraelska protuzračna obrana, saopćila je izraelska vojska.

Krhotine su oštetile parkiralište u jevrejskoj četvrti, oko 400 metara od Zapadnog zida i kompleksa džamije Al-Aksa na Brdu hrama. Izraelske snage blokirale su područje udara i onemogućile pristup novinarima.

Jedna osoba je povrijeđena u udaru. Palestinski Crveni polumjesec saopćio je da je povrijeđeni prevezen u bolnicu zbog rana od gelera.

Izraelska policija navodi da na terenu rade pirotehničari i stručnjaci za eksplozive kako bi uklonili opasnost i osigurali područje.

Napad se dogodio na Bajram, jedan od najsvetijih dana u islamu, dok su sirene za uzbunu zbog raketnog napada tokom dana više puta oglašavale u Jerusalemu.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da napad na područje svetih mjesta “pokazuje ludilo iranskog režima”, koji se, kako navode, predstavlja kao religiozan.

