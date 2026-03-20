Izraelski vojnici upali u zasjedu VIDEO

Hezbollah je objavio video za koji tvrdi da prikazuje uništenje tri izraelska tenka Merkava.

Prema Hezbollahu, izraelska tenkovska kolona je napadnuta iz zasjede u blizini grada Taybe, u okrugu Marjayoun, a napad je izveden protutenkovskim vođenim raketama. Skupina tvrdi da je akcija bila dio šire operacije provedene oko 1 sat ujutro u četvrtak, tijekom koje je u 90 minuta pogođeno ukupno šest tenkova.

Objavljene su i termalne snimke koje navodno prikazuju tri zapaljena tenka i izraelske vojnike kako pješice bježe s mjesta napada.

— Jon Elmer (@jonelmer) March 20, 2026

Kršenje primirja i eskalacija sukoba

Izrael i Hezbollah prihvatili su sporazum o prekidu vatre u studenom 2024., ali obje strane su se od tada više puta međusobno optuživale za njegovo kršenje. Nova eskalacija uslijedila je početkom ožujka 2026., nakon širenja regionalnog sukoba nakon atentata na iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Prema podacima libanonskog državnog ministarstva , više od 1000 ljudi, uključujući žene, djecu i zdravstvene radnike, poginulo je u izraelskim napadima na Libanon od početka najnovije eskalacije.

