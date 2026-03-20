Zanimljivosti

Kako ukloniti neugodan miris iz obuće bez hemikalija

5.2K  
Objavljeno prije 1 sat

Jednostavni kućni trikovi koji upijaju vlagu i uništavaju bakterije

 Obuća - Blogspot

Neugodan miris u obući najčešće nastaje zbog vlage i bakterija koje se razvijaju u toplom i zatvorenom prostoru. Dobra vijest je da postoje jednostavne i prirodne metode koje mogu pomoći bez skupih proizvoda.

Jedan od najefikasnijih trikova su vrećice čaja. Suhe ili korištene, osušene vrećice upijaju vlagu i smanjuju neugodne mirise ako se ostave u obući preko noći.

Soda bikarbona je još jedno praktično rješenje. Dovoljno je posuti je unutar obuće, ostaviti nekoliko sati, a zatim ukloniti ostatke. Ona neutralizira kiseline i bakterije koje uzrokuju neugodan miris.

Ako nemate ove sastojke, može poslužiti i novinski papir ili suha krpa. Zgužvani papir stavite u obuću kako bi upio vlagu i ubrzao sušenje.

Također, izlaganje obuće svježem zraku i sunčevoj svjetlosti pomaže u uništavanju bakterija i uklanjanju vlage, čime obuća ostaje svježija i prijatnija za nošenje.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh