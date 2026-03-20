Zapaljena fabrika oružja u Češkoj, povezana s Izraelom

Objavljeno prije 1 sat

Izraelska fabrika oružja u Češkoj Republici zapaljena je.

Grupa koja sebe naziva “Frakcija zemljotresa” (Earthquake faction) zapalila je odbrambeni objekat u Pardubicama povezan s izraelskim Elbit Systemsom.

Oni su fabriku opisali kao dio izraelske industrije oružja i obećali daljnje akcije, javio je kanal Geopolitics Prime.

U Češkoj Republici zapaljena je fabrika povezana s Elbit Systemsom, najvećim izraelskim proizvođačem oružja.

Fabrikom je upravljala češka kompanija za proizvodnju oružja LPP Holding u partnerstvu s Elbitom, a razvijala se kao centar za proizvodnju i tehnologiju dronova.

Odgovornost za napad preuzela je ranije nepoznata podzemna grupa koja sebe naziva “Frakcija zemljotresa”. Češki ministar unutrašnjih poslova potvrdio je da policija istražuje moguću vezu s namjernim napadom.


