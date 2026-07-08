Svakih sat vremena ustanite: Ova mala navika može smanjiti rizik od raka

Ako svaki sat ustanete od stola i malo prošetate ili se istegnete, mogli biste značajno smanjiti rizik od raka, pokazuje nedavno istraživanje objavljeno u časopisu PLOS Medicine.

Prema rezultatima, svaki sat neprekidnog sjedenja tokom dana povezan je s čak devet posto većim rizikom od smrti uzrokovane rakom. Nije problem samo koliko ukupno sjedimo, nego posebno koliko dugo sjedimo bez prekida.

– Naši rezultati pokazuju da utjecaj sjedilačkog ponašanja na zdravlje ne ovisi samo o ukupnom vremenu provedenom sjedeći, već i o tome provodi li se to vrijeme u dugim, neprekinutim razdobljima ili se prekida kretanjem – istakli su istraživači predvođeni Frederickom Hoom, višim predavačem javnog zdravstva na Univerzitetu u Glasgowu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Za potrebe istraživanja naučnici su analizirali podatke više od 91.000 učesnika iz velike britanske baze podataka UK Biobank. Svi učesnici nosili su uređaje za praćenje aktivnosti tokom sedam dana kako bi se zabilježilo njihovo svakodnevno kretanje, a zatim su praćeni oko 12 godina. Rezultati su pokazali da osobe koje provode dugo vremena sjedeći bez ustajanja imaju veći rizik od razvoja raka ili smrti od raka, posebno od vrsta raka koje se često povezuju s pretilošću i dijabetesom tipa 2, prenosi Živim.hr.

No, dobra vijest je da čak i kratki prekidi sjedenja mogu imati pozitivan učinak.

Male promjene, veliki učinak

Dobra vijest je da nije potrebno drastično mijenjati navike da bi se smanjio rizik. Istraživači su utvrdili da bi zamjena samo jednog sata dnevnog neprekidnog sjedenja lakšom tjelesnom aktivnošću, poput kratke šetnje ili istezanja, mogla smanjiti rizik od smrti od raka za 12 posto. Naučnici objašnjavaju da ovakav nalaz ima i biološko utemeljenje. Ranija su istraživanja pokazala da kratki periodi kretanja koji prekidaju dugotrajno sjedenje poboljšavaju metaboličke odgovore organizma u usporedbi sa sjedenjem bez prekida,pišu Vijesti

Kako prekinuti dugo sjedenje?

Ne morate odmah krenuti u zahtjevne treninge. Umjesto toga, možete krenuti sa sljedećim:

ustanite svakih sat vremena i nekoliko minuta prošećite

napravite nekoliko jednostavnih vježbi istezanja

otiđite po vodu umjesto da je držite pokraj radnog stola

dio telefonskih razgovora obavite stojeći ili hodajući

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