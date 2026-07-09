Kralj Charles odrekao se stoljetne titule i izazvao burne reakcije

Umjesto latinskog naziva “Defensor Fidei” (Branilac vjere), u izvještaju se koristi formulacija prema kojoj je kralj „zaštitnik prostora za vjeru u multietničkoj naciji“, prenijela je austrijska katolička novinska agencija Kathpress.

Na ovu promjenu oštro je reagovao anglikanski disident Gavin Ashenden, nekadašnji kapelan kraljice Elizabete II, ocijenivši da je riječ o „izdaji kraljeve dužnosti, njegove kršćanske vjere i njegovih podanika“,pišu Vijesti

Ashenden je 2017. godine napustio sve funkcije u Anglikanskoj crkvi, a dvije godine kasnije prešao je u Katoličku crkvu.

S druge strane, Charles već godinama zagovara stav da bi uloga britanskog monarha trebala podrazumijevati zaštitu svih vjerskih zajednica, a ne isključivo Anglikanske crkve Engleske. Ipak, tokom ceremonije krunisanja koristio je tradicionalnu titulu „Branilac vjere“.

Ova titula potiče iz vremena kralja Henrika VIII, kojem ju je 1521. godine dodijelio papa Lav X zbog odbrane Rimokatoličke crkve od protestantskih kritika. Nakon što je Henrik prekinuo veze s Rimom, papa mu je oduzeo to priznanje, ali je engleski parlament 1543. godine obnovio titulu, dajući joj novo značenje – zaštitu anglikanske vjere.

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