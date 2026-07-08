Šok u Zadru: Taksistkinja zaključala britanske turiste i tražila 500 eura za vožnju

Prema informacijama policije, slučaj se dogodio u večernjim satima 4. jula, kada je vozačica prevozila putnike iz Zadra prema Privlaci. Nakon dolaska na odredište, od njih je zatražila iznos od 500 eura, što su turisti odbili platiti smatrajući da je cijena previsoka, posebno jer su istu relaciju ranije tog dana platili znatno manje.

Nakon neslaganja oko iznosa, taksistkinja je, prema navodima policije, zaključala automobil i nastavila vožnju. U vozilu se nalazila 53-godišnja državljanka Velike Britanije sa članovima svoje porodice, koji su zbog situacije osjetili strah za vlastitu sigurnost. Žena je na kraju platila traženi iznos, nakon čega su putnici pušteni iz automobila.

Britanska državljanka slučaj je prijavila policiji narednog dana. Policijski službenici pokrenuli su istragu, utvrdili identitet osumnjičene i priveli je u službene prostorije. Nakon saslušanja puštena je na slobodu, ali joj je izrečena zabrana daljnjeg obavljanja taksi djelatnosti.

Ova taksistkinja već je ranije bila u fokusu javnosti zbog neuobičajeno visokih cijena svojih usluga. Prema cjenovniku istaknutom na vozilu, početna tarifa iznosi 50 eura, dodatno se naplaćuje 50 eura po pređenom kilometru, kao i jedan euro za svaku minutu vožnje. Tako bi kratka relacija od svega pet kilometara, prema toj tarifi, koštala oko 315 eura,pišu Vijesti

Iako su takve cijene trenutno dozvoljene prema hrvatskim propisima, jer zakon ne određuje maksimalni iznos početne tarife, u toku je inicijativa za izmjene pravila u oblasti taksi prevoza.

Prijedlog novih propisa predviđa da će prevoznici i dalje određivati cijene, ali će njihovi cjenovnici morati biti usklađeni s pravilima koje će donijeti nadležno ministarstvo. Nova pravila trebala bi preciznije definisati obavezne elemente cjenovnika, uključujući cijenu po kilometru, početnu naknadu, naplatu vremena čekanja i način obračuna taksi usluga.

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