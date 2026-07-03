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Zbog nesavjesnog liječenja Adema Jušića uhapšeno sedam uposlenika KB “Dr. Irfan Ljubijankić”: Među njima i zastupnik u Skupštini USK

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Objavljeno prije 1 sat

Svih sedam uhapšenih su uposlenici Odjela hirurgije u KB “Dr. Irfan Ljubijankić”

Pripadnici MUP-a USK uhapsili su sedam osoba zbog “Nesavjesnog liječenja” na štetu mladića Adema Jušića, koji je preminuo nakon saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći.

Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade biti predane postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama.Prema nezvaničnim informacijama “Avaza”, uhapšeno je sedam osoba s Odjela hirurgije Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić”,piše Avaz

Uhapšeni su Hajrudin Halilović, Nedžad Pervanić, Ajla Samardžić, Amar Muslić, Behrudin Behrem, Senka Kličić i Dženita Kauković.Inače, Hajrudin Halilović je zastupnik u Skupštini USK, koji je dobio mandat prije četiri godine ispred NES-a, da bi kasnije pristupio SDA.

Nakon nesreće, portal “Avaza” je objavio snimak nesreće u kojoj je poginuo mladić.


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