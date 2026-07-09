Tragedija u Njemačkoj: Četverogodišnja djevojčica preminula nakon napada psa

Prema informacijama koje je saopćila policija, pas je djevojčici nanio teške povrede. Osobe koje su se zatekle na mjestu događaja pokušale su odvojiti životinju od djeteta, ali uprkos njihovim naporima povrede su bile kobne.

Djevojčica je preminula prije nego što je medicinski tim stigao na mjesto nesreće.

Nakon tragedije, njemačka policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja. Zbog sumnje na izazivanje smrti iz nehata pod istragom su 32-godišnja majka djevojčice i 30-godišnji porodični prijatelj,pišu Vijesti

Istražioci prikupljaju dokaze i ispituju sve okolnosti koje su prethodile napadu.

Policija je saopćila da je majci stradale djevojčice osigurana psihološka pomoć zbog teškog gubitka.

Pas, američki stafordski terijer, nakon incidenta je oduzet i smješten u sklonište, gdje će ostati do okončanja postupka i donošenja odluke nadležnih službi.

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