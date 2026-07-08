Starlink stiže u BiH: Otvorena firma u Sarajevu

Sada na zvaničnoj mapi stoji da je BiH planirana za 2026. godinu, a otvorena je i firma u BiH, tačnije u Sarajevu, što znači da se stvari konačno pomjeraju.

Freelanceri, digitalni nomadi i svi kojima je stabilan internet krucijalan za posao, uskoro će imati još jednu opciju za povezivanje,pišu Vijesti

Time se Bosna i Hercegovina, zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom, svrstava među posljednje evropske zemlje koje će zvanično dobiti ovu vrstu interneta, dok je veći dio kontinenta već godinama pokriven.

Starlink je satelitski internet servis kompanije SpaceX, iza koje stoji američki poduzetnik Elon Musk. Umjesto klasičnih kablova i baznih stanica, Starlink koristi mrežu hiljada malih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, omogućavajući korisnicima brzu vezu gotovo bilo gdje gdje postoji pogled prema nebu.

Upravo zbog toga je posebno zanimljiv ljudima u manjim sredinama, vikend naseljima i područjima gdje tradicionalni operateri nemaju razvijenu infrastrukturu.

U državama gdje je već dostupan, Starlink je pronašao primjenu u domaćinstvima, školama, turističkim objektima, ali i u hitnim službama i na terenu tokom prirodnih nepogoda. Za mnoge korisnike on ne predstavlja samo brži internet, već i osjećaj povezanosti sa svijetom tamo gdje je to ranije bilo teško ostvarivo.

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