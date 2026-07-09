GV Mostara: Od danas krećemo u zatvaranje Uborka

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić ovom je prilikom govorio o razmjerima štete, problemima u radu deponije i pitanju daljnjeg zbrinjavanja otpada u Mostaru.

Kordić je pritom kazao kako se već godinama blokira proces otvaranja novog deponijskog polja na Uborku što je, po njegovim riječima, prvi korak ka sanaciji i potpunom zatvaranju deponija Uborak.Dobivali smo rješenja i dozvole, a oni su svaki put bili osporavani od inicijative ‘Jer nas se tiče’. Tu smo se vrtjeli u krugu pravnih procedura. U 2023. smo dobili presudu Vrhovnog suda BiH kako je Plan prilagođavanja važeći dokument i da izvolimo postupiti po njemu. Iza toga nismo mogli dobiti okolišnu dozvolu jer se neko non-stop žalio na nju. I to uspijemo iskomunicirati, a od septembra prošle godine smo ishodovali urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole za sve četiri faze sanacije Uborka. Prije dvije sedmice smo i dobili dozvolu za početak sanacije, a taj isti dan je netko zapalio deponij. Kada smo nakon tri dana ugasili požar, neko je došao i ponovno zapalio. Trebam li crtati? – upitao je Kordić.

Ko koči rješavanje problema?

Kazao je kako nekima nije u interesu da se ovo pitanje riješi.

– Ima njih deset ili 15 koji ovdje prave neku svoju političku priču i prave veliku štetu Gradu Mostaru. Jasno govorim: postoji plan za miješani komunalni otpad kad je Mostar u pitanju, ali postoji i ekipa koja se s tim ne slaže te ga ruši. Poručujem im da neće doći do cilja, samo je pitanje koliko ćemo se mi namučiti da se sve ovo završi.

Mostarski gradonačelnik nada se kako neće doći do novih blokada.

– Nema ni jednog racionalnog razloga da neko blokira Uborak. Grad Mostar od danas kreće u zatvaranje Uborka. Ako im to nije želja, onda neka blokiraju – poručio je mostarski gradonačelnik.

Kazao je kako je plan da se angažira firma koja će pretovarati otpad, usitnjavati ga, balirati, pakirati u foliju te ga odložiti na adekvatno mjesto.

– Svako jutro neko iz Mostara treba odvesti 120 tona smeća. Građani od nas očekuju da riješimo taj otpad i ponudimo konkretna rješenja. Taj otpad se treba samljeti, presirati, zapakirati u vodonepropusne folije te onda to odložiti na neku lokaciju u Gradu Mostaru. S obzirom da imamo jedinu sanitarnu deponiju sa folijama kako procijedne vode ne bi otišle u tlo, to će biti Uborak. Nema gdje drugo – dodao je.

Kazao je kako će drugu lokaciju za neki novi deponij odrediti kantonalni i/ili federalni nivo kroz Plan gospodarenja otpadom.

– Na federalnom nivou će biti definirani modeli i lokacije, dok će Grad Mostar kao investitor krenuti u realizaciju tog plana. Sve ovo se treba odraditi kroz federalni plan i podzakonske akte. Nažalost, sve sporo ide zbog svih specifičnosti ove države.

Nejasnoće u Planu prilagodbe

Predsjednik mostarskog Gradskog vijeća Đani Rahimić kazao je kako su mu nejasne neke stvari u Planu prilagodbe vezanim za mostarski Uborak.

– Imamo neke nove informacije vezano za Plan prilagodbe. Možda one nisu jasno predočene građanima pa imamo neke nejasnoće (…) Moram priznati da sam ja po ovom pitanju suzdržan jer su neke stvari kontradiktorne. Možda se ima vizija, samo nije jasno predočena do dan-danas – poručio je Rahimić.

Kazao je kako se Klub Bošnjaka nije bavio pronalaskom rješenja, jer je to pitanje za struku.

– Rješenja ne smiju biti bajkovita, moraju biti realna. Šta znači da mi danas ponudimo rješenje spalionice? Možemo glasati da ona bude, ali kakve koristi kada se neće napraviti u idućih deset godina? To bi bilo mazanje očiju građanima. Dugoročna rješenja trebaju donijeti viši nivoi vlasti. Čeka se federalni plan upravljanja otpadom – rekao je predsjednik mostarskog Gradskog vijeća.

Dananšnjoj sjednici Gradskog vijeća nije nazočio direktor Javnog poduzeća „Deponija“, a Rahimić je pojasnio kako on nije ni pozvan jer je fokus rasprave bio usmjeren isključivo na buduća rješenja, a ne na traženju krivaca,piše Vijesti

Prema njegovim riječima, dobio je informaciju da je pokrenuto razrješenje aktuelnog direktora te da on više neće obavljati tu funkciju.

Kada je riječ o sudbini pedesetak radnika JP „Deponija“, Rahimić je najavio da će se tražiti modaliteti za očuvanje njihovih radnih mjesta kroz preraspodjelu unutar komunalnog sistema.

– Jedan od prijedloga bit će ponuda dodatnih poslova kako radnici ne bi ostali bez angažmana, čime bi nastavili pomagati u zbrinjavanju otpada na samoj deponiji, ali i kroz potporu radu gradskog komunalnog poduzeća na terena – dodao je Rahimić.

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