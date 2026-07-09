Samouvjereni selektor Maroka: Idemo osvojiti Svjetsko prvenstvo

Reprezentacija koja je u Kataru 2022. postala prva afrička ekipa u polufinalu SP-a sada ponovno ima priliku doći među četiri najbolje reprezentacije svijeta.

Marokanci su još jednom pokazali da više nisu iznenađenje, nego ozbiljna fudbalska sila.

Uoči utakmice s Francuskom, aktuelnim viceprvakom svijeta, selektor Mohamed Ouahbi poručio je da se njegova ekipa ne zadovoljava već napravljenim. “Zaključci se donose na kraju”, rekao je Ouahbi na konferenciji za medije, odgovarajući na pitanje je li Maroko već ostvario uspjeh plasmanom među osam najboljih reprezentacija svijeta.

“Želimo pobijediti”

Ouahbi je odbacio ideju da je Maroko već napravio dovoljno samim ulaskom u četvrtfinale. “Nikada se neću zadovoljiti nečim ako možemo imati više. Mi apsolutno želimo pobijediti. Učinit ćemo sve da pobijedimo. Nećemo slušati ljude koji će nam govoriti: ‘Ovo što ste već napravili je jako dobro. Nije problem ako izgubite, Francuska je favorit.’ Mi želimo pobijediti”, rekao je marokanski selektor.

Zatim je sve sažeo u jednu rečenicu. “Nema utakmice koja je bonus. Jedini bonus je osvojiti Svjetsko prvenstvo”, poručio je Ouahbi.

Francuska je favorit, ali Ouahbi ne želi najavljivati taktičke trikove ni iznenađenja. Tvrdi da Maroko ima jasnu ideju igre i da od nje ne namjerava odustati. “Nisam čovjek iznenađenja. Oni koji su nas proučavali znaju da imamo jasnu ideju. Tako smo došli dovde i tako ćemo ići još dalje”, rekao je.

Maroko će protiv Francuske biti bez Ismaela Saibarija, koji se ozlijedio protiv Kanade. “Osim Saibarija, svi su dostupni. Ova utakmica dolazi prerano za njega, ali nadam se da nije izgubljen za ostatak takmičenja”, rekao je Ouahbi,pišu Vijesti

Dodao je da će Maroku trebati cijela ekipa, ne samo početnih 11 igrača. “Kada želite otići daleko u ovakvom takmičenju, trebate sve. Trebate i one koji ne počinju utakmice, ali ih mogu završiti na lijep način”, rekao je.

“Maroko i Francuska su se promijenili”

Utakmica će neizbježno podsjetiti na polufinale Svjetskog prvenstva u Kataru, kada je Francuska pobijedila Maroko 2:0 i zaustavila njegov povijesni put. Ouahbi je rekao da je tada utakmicu gledao ispred televizora kao navijač i da je, kao i mnogi Marokanci, imao žaljenje zbog poraza.

Ipak, ne želi četvrtfinale predstaviti samo kao osvetu za Katar. “Maroko se razvija, a razvija se i Francuska. To su dvije reprezentacije koje su sada možda još bolje”, rekao je Ouahbi. “Moramo odigrati ovu utakmicu na 2000 posto, bez razmišljanja da je ono što smo dosad napravili sasvim dobro. Treba igrati s nožem u zubima ako bude potrebno”, poručio je.

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