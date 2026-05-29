Jutarnja navika od 30 sekundi može poboljšati vaše zdravlje

Naime, tokom sna organizam nekoliko sati ne unosi tečnost, zbog čega dolazi do blage dehidracije. Upravo zato unos vode odmah nakon buđenja može pomoći tijelu da se brže razbudi i pravilno pokrene funkcije organizma.

Prema mišljenju stručnjaka, jutarnja hidratacija može pozitivno uticati na koncentraciju, probavu i nivo energije tokom dana. Osim toga, voda može pomoći i u boljem radu metabolizma te smanjenju osjećaja umora koji je često prisutan odmah nakon ustajanja.

Posebno se preporučuje konzumiranje mlake vode ili vode sobne temperature jer je organizam lakše prihvata u jutarnjim satima. Neki ljudi u vodu dodaju limun, iako stručnjaci naglašavaju da je i obična voda sasvim dovoljna za hidrataciju organizma, prenosi Klix.

S druge strane, ispijanje kafe na potpuno prazan stomak kod pojedinih osoba može izazvati nervozu, nelagodu u želucu ili osjećaj žgaravice, zbog čega se preporučuje da se prije kafe unese barem jedna čaša vode.

Iako voda sama po sebi nije čudesno rješenje za zdravlje, stručnjaci smatraju da ova jednostavna jutarnja navika može imati pozitivan efekat na svakodnevno funkcionisanje organizma.

Zbog toga sve više ljudi upravo čašom vode započinje svoj dan, smatrajući da male promjene u jutarnjoj rutini dugoročno mogu donijeti značajne koristi za zdravlje.

