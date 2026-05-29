Djeca stradala u požaru u Beču bit će sahranjena u Tešnju

Dvoje djece ( 3 i 4 godine) koja su preminula usljed teških povreda zadobijenih u požaru u Beču, a koja su rodom iz Bosne i Hercegovine, bit će sahranjena u subotu u Tešnju.

Kako se navodi u osmrtnici koju je objavilo džemat u Beču, danas će biti obavljena dženaza namaz u Beču, dok će dženaza namaz i ukop u Bosni i Hercegovini biti obavljeno u subotu, 29. maja, na vakufskom mezarju Banovci.

Podsjećamo, požar u stanu izbio je u ponedjeljak, 18. maja, u 16.48. S četvergodišnjom sestrom i trogodišnjim bratom u tom trenutku je bila 14-godišnjakinja.

Uzrok požara je baterija usisivača.

Dvoje djece je preminulo u bolnici tri dana kasnije uprkos borbi ljekara, dok je tinejdžerka zadobila lakše povrede.

Iza njih su ostali neutješni roditelji, brat i četiri sestre.

Tragedija je također izazvala veliku tugu unutar bosanske zajednice u Beču. Brojni prijatelji, poznanici i rodbina izrazili su saučešće na društvenim mrežama. Bezbrojne poruke saučešća mogu se pronaći na očevim Facebook profilima.

Prijatelji porodice su također otvorili račun za donacije putem “GoFundMe” kako bi barem pružili finansijsku podršku roditeljima, pišu Vijesti.ba.

