STRUČNJACI UPOZORAVAJU: Ova navika može uništiti jetru više nego alkohol…

Mnogi posežu za lijekovima koji sadrže paracetamol kako bi ublažili bolove ili snizili temperaturu. Problem nastaje kada se uzima prevelika količina tijekom nekoliko dana zaredom ili kada osoba odjednom uzme previsoku dozu.

Farmaceutkinja Laura Heath za EatingWell objašnjava da prekomjerne količine paracetamola mogu “preopteretiti” procese u organizmu koji su zaduženi za razgradnju lijeka. Kada se to dogodi, može doći do ozbiljnog oštećenja jetre.

Stručnjaci pojašnjavaju da se manji dio paracetamola u tijelu pretvara u toksičnu tvar nazvanu NAPQI. U normalnim okolnostima organizam tu tvar neutralizira uz pomoć antioksidansa glutationa.

Međutim, kada se NAPQI nakupi u prevelikim količinama, jetra više ne može pratiti proces detoksikacije, što povećava rizik od oštećenja.

Koliko je paracetamola previše?

Prema preporukama stručnjaka, zdrave odrasle osobe ne bi trebale uzimati više od 1.000 mg paracetamola odjednom ni više od 4.000 mg tijekom jednog dana.

Također se savjetuje izbjegavanje uzimanja više od 3.000 mg dnevno kroz nekoliko dana zaredom

Ono što mnogi ne znaju jest da se paracetamol ne nalazi samo u klasičnim tabletama protiv bolova. Sastavni je dio brojnih lijekova za prehladu, gripu, alergije i migrene, zbog čega ljudi često nesvjesno uzimaju više različitih proizvoda koji sadrže isti sastojak.

Liječnici upozoravaju da istodobno uzimanje više lijekova s paracetamolom može značajno povećati rizik od trovanja i oštećenja jetre.

Na što posebno trebate paziti?

Ako primijetite simptome poput žutila kože ili bjeloočnica, boli u trbuhu, mučnine ili izrazitog umora, ili sumnjate da ste uzeli previše paracetamola, važno je odmah kontaktirati liječnika. U težim slučajevima može biti potrebna i hitna bolnička obrada.

Ne kombinirajte više lijekova bez savjeta stručnjaka

Ako uzimate više lijekova istovremeno, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom kako biste provjerili sadrže li isti aktivni sastojak.

Uvijek pročitajte deklaraciju

Više od 600 različitih lijekova sadrži paracetamol, uključujući preparate za gripu i prehladu. Zato je važno provjeriti sastav prije uzimanja.

Pazite ako imate bolesti jetre

Osobe koje već imaju problema s jetrom trebaju biti posebno oprezne i uzimati paracetamol isključivo prema preporuci liječnika.

Ne kombinirajte paracetamol i alkohol

Stručnjaci upozoravaju da alkohol dodatno opterećuje jetru te u kombinaciji s paracetamolom povećava rizik od ozbiljnog oštećenja, čak i kada se lijek uzima u preporučenim dozama, prenosi Slobodna-bosna.

