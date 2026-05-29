Kineski horoskop donosi preokret: Ova 4 znaka konačno dobijaju vjetar u leđa

Ako ste posljednjih mjeseci imali osjećaj da ulažete mnogo truda bez očekivanih rezultata, kraj maja mogao bi donijeti olakšanje i nove prilike.

Zašto je energija Zeca važna?

U kineskoj astrologiji Zec simbolizira mudrost, diplomatičnost, sklad i mir. Njegova energija ne donosi dramatične promjene, već pomaže da se stvari poslože na prirodan način, prenosi Raport.

To može značiti:

poboljšanje porodičnih odnosa,

nove poslovne prilike,

rješavanje dugotrajnih nesuglasica,

lakše ostvarivanje planova.

Ova četiri znaka imaju najviše razloga za optimizam:

Ovca

Ovce bi mogle doživjeti pozitivne promjene na finansijskom planu. Prilika može doći iz potpuno neočekivanog izvora, možda preko stare poslovne veze ili osobe s kojom su ranije sarađivale.

Savjet je da ne odbijate nove prijedloge i razgovore, čak i ako na prvi pogled ne djeluju naročito ozbiljno.

Svinja

Za pripadnike znaka Svinje fokus će biti na emocijama i odnosima. Neriješene situacije iz prošlosti mogu dobiti novu priliku za razgovor i razumijevanje.

Slobodne Svinje bi mogle primijetiti da neko iz njihovog okruženja pokazuje više interesa nego što su do sada primjećivale.

Pas

Psi bi konačno mogli dobiti priznanje za svoj trud i rad. Na poslu se otvara mogućnost razgovora o unapređenju, novim odgovornostima ili boljim uslovima rada.

Važno je da sami pokrenu razgovor umjesto da čekaju da drugi naprave prvi korak.

Tigar

Tigrovima se vraća energija nakon perioda umora i stresa. Kraj maja donosi više unutrašnjeg mira, bolji san i osjećaj da se stvari vraćaju pod kontrolu.

Mala promjena životnih navika mogla bi donijeti iznenađujuće dobre rezultate već tokom prvih dana juna.

Prema simbolici kineskog horoskopa:

uredite dio doma koji dugo odgađate srediti,

riješite nesporazum s osobom s kojom ste u svađi,

važne odluke ostavite za poslijepodnevne sate.

