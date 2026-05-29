Stižu velike promjene na Facebooku i Instagramu: Neke funkcije više neće biti besplatne

Kako prenosi TechCrunch, direktorka proizvoda u Meti, Naomi Glajt, najavila je ove nove ponude u video-snimku.
Glajtova nije ulazila u detalje o cijenama, ali se u izvještaju TechCrunch-a navodi da će planovi za pojedinačne Metine aplikacije koštati između tri i četiri dolara mjesečno, dok će se planovi za vještačku inteligenciju (AI) testirati po cijeni od osam do 20 dolara mjesečno.
Instagram Plus i Facebook Plus koštaće po četiri dolara mjesečno u SAD.
Prema izvještaju, ove pretplate biće namijenjene “naprednim korisnicima” (tzv. power users), kojima će omogućiti precizniju kontrolu nad tim ko vidi koji dio njihovog sadržaja, kao i bolji uvid u to do koga sve njihove objave stižu.
Plan WhatsApp Plus od tri dolara fokusiran je na “personalizaciju i razmjenu poruka”, uz dodatne teme, ekskluzivne stikere i više mjesta za zakačene (fiksirane) razgovore.
Meta AI dobija pretplatničke modele
U Singapuru, Gvatemali i Boliviji, Meta AI će sljedećeg mjeseca početi da testira planove pod nazivom Meta One Plus i Meta One Premium.
Ova dva plana, koja će u SAD navodno koštati osam, odnosno 20 dolara mjesečno, očigledno dolaze sa istim funkcijama, s tim što Premium opcija donosi veće limite za korišćenje. Osnovne funkcije Meta AI za sada će ostati besplatne.
Kasnije ove sedmice, Meta takođe planira da pokrene javno testiranje za još dva Meta One plana – Essential i Advanced – na pojedinim tržištima van SAD.
Ovi planovi izgledaju prilagođeni profilima koji žele da izgrade uticaj (influenserima), i uključuju kako verifikovan status, tako i ekskluzivne funkcije koje pomažu u širenju publike, prenosi b92.