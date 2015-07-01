Tramp poslao nacrt mira: Iran dobija milijarde, Izrael bijesan zbog sporazuma

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) proslijedio je saveznicima, uključujući Izrael, nacrt mirovnog sporazuma za rat s Iranom, dok obje strane pokušavaju spriječiti da nova kršenja primirja prerastu u ozbiljniju eskalaciju i ugroze postizanje dogovora.

Kako bi ubrzao pregovore, pakistanski ministar vanjskih poslova Mohamed Išak Dar (Mohammad Ishaq Dar) u petak putuje u Vašington (Washington), gdje bi se trebao sastati s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom (Marco Rubio), piše The Guardian.

Napad na bazu

Teheran je u četvrtak gađao američku zračnu bazu u Kuvajtu (Kuwait), nakon što je Vašington izveo napad na ono što je opisano kao iranska operacija dronovima u blizini Hormuškog moreuza. Time je dodatno potvrđeno koliko je situacija osjetljiva, dok obje strane u pregovorima odbijaju popustiti kada su u pitanju posljednje sporne tačke.

Kabinet Donalda Trampa trebao je u srijedu razgovarati o sporazumu, ali je Axios objavio da je američki predsjednik poručio kako mu je potrebno još nekoliko dana za razmišljanje.

Moreuz otvoren

Nacrt sporazuma koji je Tramp podijelio ne razlikuje se mnogo od verzije koja već danima kruži Bliskim istokom. Prema tom prijedlogu, Hormuški moreuz bio bi otvoren za komercijalni saobraćaj, američka blokada iranskih luka bila bi ukinuta, a Iranu bi bio omogućen pristup zamrznutoj imovini vrijednoj do 12 milijardi dolara.

Plan predviđa da se komercijalni brodski saobraćaj kroz moreuz vrati na nivo prije rata u roku od 30 dana, kao i početak pregovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa, koji bi trebali trajati do 60 dana.To uključuje razgovore o zalihama visoko obogaćenog uranija, privremenoj obustavi daljeg obogaćivanja, kao i nadzoru Međunarodne agencije za atomsku energiju, nuklearnog tijela Ujedinjenih nacija. Iran bi se, prema prijedlogu, odrekao upotrebe nuklearnog oružja.

Kina vrši pritisak da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija ratificira svaki eventualni sporazum.

Aktuelni okvir sporazuma bio bi veoma neprihvatljiv za Izrael, jer odgađa bilo kakve čvrste nuklearne obaveze Irana i zahtijeva da trajni prekid vatre obuhvati i Liban.

